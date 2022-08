قشم ایر رکورد دار کیفیت و امنیت پرواز

سازماندهی | Organization and Management System

کنترل عملیات و دیسپچ پرواز| Operational Control and Flight Dispatch

عملیات‌های داخل کابین | Cabin Operations

عملیات‌های حمل و نقل زمینی | Ground Handling Operations

عملیات پرواز | Flight Operations