به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست بررسی طرح‌های اشتغال استان بوشهر اظهار داشت: کاهش نرخ بیکاری و تقویت اشتغال را به عنوان یک برنامه مهم در دستور کار داریم.

وی از اجرای طرح‌های مختلف و متعدد زمینه رفع بیکاری در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: نرخ بیکاری در استان بوشهر کمتر از ۷.۵ درصد اعلام شده است.

استاندار بوشهر از تحول عظیم و بزرگ در عرصه اشتغال استان بوشهر طی سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: ۳۰ هزار فرصت شغلی در سال جاری در استان بوشهر هدف‌گذاری شده است.

وی با اشاره به مشخص شدن سهم دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال در استان بیان کرد: مهارت‌آموزی جوانان متقاضی اشتغال یکی از اقدامات مهم در این زمینه است.

محمدی‌زاده تصریح کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم در کارآفرینی اعتبارات و تسهیلات اشتغال‌زایی در حوزه مشاغل خانگی، اشتغال خرد و روستایی است که در استان بوشهر نگاه ویژه‌ای به این موضوع داریم.

وی افزود: امسال حداقل ۱۰ هزار فرصت شغلی در حوزه مشاغل خانگی، اشتغال خرد و روستایی ایجاد می‌شود که نیاز به مهارت‌آموزی است.