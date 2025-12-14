به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان بوشهر با بیان اینکه «طرح مهتا» در بوشهر با کیفیت مطلوبی اجرایی شده، از نقش‌آفرینی دست اندرکاران اجرای مناسب این طرح تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه جوانان موتور محرکه جامعه و آینده‌سازان کشور هستند افزود: دولت وفاق ملی و شخص دکتر پزشکیان رئیس‌جمهوری، اعتقاد ویژه‌ای به جوانان دارند و همواره به این قشر اعتماد کرده‌اند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: بدون تردید با تکیه به جوانان، می‌توانیم چالش‌های موجود در کشور را رفع کنیم و در استان بوشهر نیز این مهم باید مورد توجه باشد.

زارع با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت جوانان از رویکردهای دولت چهاردهم است تصریح کرد: باید زمینه‌ساز تربیت و پرورش جوانان برای مشارکت بیشتر در توسعه و اعتلای استان بوشهر و کشور باشیم.

وی افزود: بیکاری یکی از مشکلات و دغدغه‌های جوانان است و بر این باور هستم که ازدواج و اشتغال جوانان در ارتباط مستقیم با هم هستند و اگر دغدغه اشتغال جوان برطرف شود، موضوع ازدواج آنان نیز بهتر ساماندهی می‌شود بر این اساس لازم است دوره‌های مهارت آموزی شغلی جوانان با نگاه به دانش و فناوری روز و ابتکارات خلاقانه برگزار شود.

استاندار بوشهر تصریح کرد: مهارت‌آموزی هدفمند، منجر به اشتغال پایدار و ورود تخصصی به بازار کار می‌شود و باید مهارت آموزشی جوانان در همه شهرستان‌های استان گسترش یابد.

وی با بیان اینکه طرح مهتا از جمله طرح‌های خوب و مؤثر است، خواستار برگزاری طرح متناسب با ظرفیت‌های شغلی در استان بوشهر و اجرا در جزیره خارگ نیز شد.

استاندار بوشهر همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استان در اجرای این طرح تاکید کرد.