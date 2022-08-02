طرح دارویار هزینه ای به مردم تحمیل نمی کند/ مجلس نظارت می کند

ولی اسماعیلی نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مزایای اجرای طرح دارویار، افزود: اصلاح الگوی مصرف دارو، رفع کمبودهای دارویی، بهره مندی همه اقشار مردم از یارانه دارو، بیمه افراد فاقد بیمه، جلوگیری از قاچاق، حذف واسطه‌ها و دلالان از مزایای این طرح است.

وی با بیان اینکه افراد فاقد بیمه که بیش از ۶ میلیون نفر هستند، در قالب این طرح به صورت رایگان تحت پوشش بیمه همگانی سلامت قرار می‌گیرند، ادامه داد: همچنین توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران فارغ از سطح درآمد آنها و بهره مندی همه دهک‌های درآمدی جامع از یارانه دارو، با اجرای این طرح محقق می‌شود.

نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تغییر قیمت برخی اقلام دارو، گفت: در قالب این طرح تغییر قیمت دارو از جیب مردم پرداخت نمی‌شود بلکه این تغییر قیمت فقط برای دولت و بیمه‌ها اعمال می‌شود و بیمه‌ها پول افزایش قیمت داروها را پرداخت می‌کنند.

اسماعیلی با بیان اینکه میزان پرداختی یک بیمار برای دارو نسبت به سال قبل تغییری نمی‌کند، افزود: در حال حاضر ۳۶۶ قلم داروی ضروری و پرمصرف تحت پوشش بیمه قرار گرفت. همچنین قرار است تا ۱۱۹ قلم داروی دیگر با تأیید شورای عالی بیمه، تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه مسئولین وزارت بهداشت باید به تعهدات و وعده‌های خود در قالب این طرح عمل کنند، افزود: در صورت اجرای دقیق این طرح و تأمین منابع مالی آن از سوی سازمان برنامه و بودجه، حتی شاهد کاهش پرداخت از جیب مردم برای این داروها خواهیم بود.

نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مجلس هم می‌تواند در روند اجرای درست این طرح نظارت داشته باشد و در صورت نیاز به تصویب قوانین و یا کمک‌های دیگر، آمادگی لازم وجود دارد.