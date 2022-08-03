به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد مهدی میرباقری طی سخنانی در مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم در هیئت ثارالله که در مدرسه مبارکه فیضیه برگزار می‌شود، به بیان نکات آیه ۷۱ سوره اسرا «یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُولئِکَ یَقْرَؤُنَ کِتابَهُمْ وَ لا یُظْلَمُونَ فَتِیلاً» پرداخت و افزود: همانطور که بیان شد، این آیه شریفه، از آیاتی است که امام حسین (ع) در مسیر حرکت خود به سوی کربلا، به تبیین آن پرداخته‌اند.

استاد میرباقری بیان داشت: بر اساس فرمایش حضرت سیدالشهدا (ع) ذیل این آیه شریفه، در این عالم دو امام وجود دارد و هر امامی متناسب با اِمامت خود، دعوتی دارد؛ آن امامی که امام هدایت است؛ دارای دعوت به هدایت و آن امامی که امام ضلال است، دارای دعوت به ضلالت می‌باشد.

استاد میرباقری با بیان روایتی که در کتاب «بصائر الدرجات» آمده است، به تشریح مختصات امامت در هر دو جریان هدایت و ضلالت پرداخت و عنوان‌کرد: بر اساس این روایت، پیوسته در عالم، دو جریان امامت وجود دارد؛ امامتی که بر اساس نیکی شکل گرفته و دیگری امامتی که بر اساس ظلالت و پلیدی، امت را راهبری می‌کند.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه در ادامه با بیان مختصات هر کدام از این امامت‌ها، اولین خصوصیت امامت در وادی هدایت را، آن امامتی عنوان کرد که رشد یافته در نسل حضرت زهرا (س) می‌باشد. چرا که خداوند متعال اراده کرده، که رهبری وادی هدایت را ائمه معصومین به عهده بگیرند.

استاد میرباقری با تأکید بر استمرار عنایت الهی به امامان معصوم (ع)، این عنایت را ناشی از اعطای حقیقت «روح» به نبی گرامی اسلام عنوان‌کرد و افزود: امامت حضرات معصومین (ع) بر اساس همین کلمه «روح» و امر غیبی است که خداوند متعال در اختیار نسل حضرت زهرا (س) قرار داده‌است.

صبر و یقین دو خصوصیت امامت در وادی هدایت

عضو مجلس خبرگان رهبری صبر و یقین را دو خصوصیت امامت در وادی هدایت برشمرد و افزود: بر اساس آیات شریف قرآن، پایداری در مسیر جبهه حق، همراه با یقین به آیات الهی دو خصوصیت مهم امام هدایت است و اگر این دو خصوصیت در امام نباشد، نمی‌تواند امت سازی کند. لذا امتی که این امام تشکیل می‌دهد، امتی است اهل استقامت در مسیر جبهه حق و دیگر ویژگی این امت عدم تردید در وعده‌های الهی است.

استاد میرباقری با عنایت به روایتی در کتاب شریف کافی، رفق و مدارا را سومین خصوصیت از امامت در مسیر هدایت خواند، و افزود، حتی خوبان عالم هم نمی‌توانند، قدم به قدم با انبیا و اولیای الهی همراه شوند.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه در ادامه به استمرار این امامت تا قیامت اشاره کرد و افزود: طرح ائمه معصومین، طرحی است که بزرگ‌تر از حد دنیاست، در واقع مقیاس امامت حضرات معصومین، محدود به عالم دنیا نیست و لذا جنس امکاناتی که خداوند متعال به دستگاه حق عنایت کرده‌است با جنس امکاناتی که خداوند متعال در اختیار دستگاه باطل گذاشته است، متفاوت است.

استاد میرباقری با اشاره به فروپاشی امت نار در قیامت، محدوده و مقیاس امامت ضلال را همین دنیا عنوان کرد و افزود: امت نار در قیامت و با پایان یافتن مهلت خود، شروع به لعن و برائت از یکدیگر کرده و بر خلاف دنیا، تمام رابطه‌های مودت و محبت بینشان از بین می‌رود.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با به تصویر کشیدن صحنه قیامت و حاضر شدن اهل محشر در محضر خداوند متعال، به تبیین روایتی از امام رضا (ع) در این زمینه پرداخت و افزود: در هنگام برپایی قیامت، خداوند متعال از اهل محشر سوالی می‌کند و می‌فرماید: «ای اهل محشر آیا عادلانه است که در دنیا ولایت هر کس را پذیرفته‌اید و به آن مودت و محبت می‌ورزیدید، در قیامت نیز کار شما رو به همان‌ها واگذار کنم»، اهل محشر پاسخ می‌دهند، بله. و لذا خداوند متعال در این هنگام دستور به جداسازی امت‌ها می‌دهد؛ و در این هنگام است که امت جنت و امت نار به طور کامل از یکدیگر جدا می‌شوند

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان با تاکید بر این مطلب که درجات بهشت، درجات امام است، افزود: هر مقدار افراد امت بتوانند از رشته اتصال به امام بیشتر بهره ببرند، سیر ایشان در بهشت، در مراتب بالاتری صورت می‌گیرد.