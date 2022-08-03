رشته محیط بانی در هنرستان های کار و دانش راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ضیاالدین الماسی در همایش منطقهای مدیران حفاظت محیط زیست کشور اظهار کرد: در استانهای خوزستان و فارس با استعداد ۶۰ نفر جذب دانش آموز در شاخه کار و دانش و در رشته محیط بانی انجام میشود تا به تدریج و به تناسب نیاز در سایر استانها نیز شاهد راه اندازی این رشته کار و دانش باشیم.
وی ضرورت برگزاری دورههای آموزشی مستمر برای محیط بانان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: همانطوری که یک سرباز برای دو سال خدمت سه ماه آموزش می بیند محیط بان ما نیز به ازای ۳۰ سال خدمت باید دورههای آموزشی مختلفی را سپری کند نه اینکه در دو هفته برنامه آموزشی را برگزار کرده و محیط بان را ۳۰ سال به حال خود رها کنیم.
رئیس مرکز آموزش و تربیت محیط بانی معاونت آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: با صدور مدرک دیپلم برای فارغ التحصیلان این رشته هر چند تعهد استخدامی نخواهیم داشت اما این افراد آموزش دیده در اولویت استخدام حفاظت محیط زیست قرار میگیرند.
الماسی بیان کرد: قرار شده تمامی زیرساختها را آموزش و پرورش برای برگزاری این دورههای کار و دانش مهیا کند و ما تنها در تأمین نیروی متخصص دروس تخصصی نظیر نقشه خوانی، GPS و … ورود پیدا خواهیم کرد.
وی گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور قول استخدام ۱۰۰ محیط بان را در هر سال به سازمان داده است ولی ما با احتیاط به تناسب نیاز استانها برگزاری این دورههای کار و دانش را برای صدور مدرک دیپلم محیط بانی انجام میدهیم تا افراد بیشتری در این حوزه جذب نشوند.
رئیس مرکز آموزش و تربیت محیط بانی معاونت آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به درس شناخت محیط زیست به صورت اجباری در ۱۰ دانشگاه کشور برای ارائه به دانشجویان گفت: نباید این کرسی را در دانشگاهها از دست بدهیم بلکه بهتر است با تقویت این رشته و بهره گیری از اساتید مجرب در سایر دانشگاهها نیز به صورت اجباری و یا اختیاری درس شناخت محیط زیست برای دانشجویان ارائه شود.
الماسی اضافه کرد: برای دانش آموزان نیز در مقاطع متوسطه دوم درس انسان و محیط زیست در نظر گرفته شده که با تعامل آموزش و پرورش سعی داریم در دورههای دیگر آموزشی نیز مباحث زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد.
وی از برگزاری برنامههای آموزشی مختلف متناسب با تهدیدهای زیست محیطی استانها خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اینکه در کشور تهدیدهای زیست محیطی متعددی را از کم آبی و خشکسالی گرفته تا ریزگردها، گرم شدن محیط و … شاهد هستیم باید در استانها و مناطق مختلف کشور برگزاری دورههای آموزشی و راهکارهای اثربخش مستمر را در کاهش آسیبهای زیست محیطی شاهد باشیم.
رئیس مرکز آموزش و تربیت محیط بانی معاونت آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست بزرگترین عنصر مخرب محیط زیست را اعمال سیاستهای مقطعی و بخشی نگری توصیف کرد و گفت: ما باید به سمت سازمان یادگیرنده، کادرسازی و تربیت نیروی مجرب حرکت کنیم که در سند تحول معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی این رویکردها در نظر گرفته شده است.
الماسی از فعالیت ۵ مرکز منطقهای آموزش در کرج، لرستان، ماهشهر، رامسر و هرمزگان خبر داد و بیان کرد: در کنار این مراکز آموزشی منطقهای چهار اندیشکده تخصصی محیط زیست نیز راه اندازی شده است.
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