به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دیناری اظهار کرد: با توجه به در پیش رو بودن هفته دولت و با عنایت به برنامهریزی های انجام شده تعداد ۱۸ طرح سرمایه گذاری گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در این هفته بهرهبرداری خواهد شد.
معاون سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: این طرحها شامل دو هتل پنج ستاره، دو هتل دو ستاره، مهمانپذیر، اقامتگاه بومگردی، اقامتگاه سنتی، پایگاه اطلاعرسانی گردشگری، بازارچه صنایعدستی و موزه مردمشناسی است.
وی افزود: حجم کلی سرمایهگذاری در این طرحها بیش از ۳۸ هزار میلیارد ریال است که به غیر از واحدهای اقامتی، سایر تأسیسات گردشگری در شهرستانهای استان خراسان رضوی قرار دارند.
دیناری تصریح کرد: تعداد اشتغال ایجادی این طرحها در طول دوره ساخت حدود ۳ هزار نفر بوده و بعد از بهرهبرداری نیز در این طرحها حدود ۸۶۸ نفر شاغل خواهند بود.
معاون سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی به روند سرمایهگذاری در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: از ابتدای سالجاری، تاکنون برای تعداد ۲۸ طرح موافقت اصولی و برای ۹ پروژه مجوز ایجاد، صادر شده است.
وی بیان کرد: پنج کارگروه ملی مربوط به احصا چالشها و ارائه راهکارهای اجرایی سرمایه گذاری گردشگری در سطح کشور تشکیل شده که خراسان رضوی به عنوان دبیر کارگروه احصاء چالشهای هماهنگی بیندستگاهی و مشوقهای سرمایهگذاری تعیین شده و استانهای اصفهان، مرکزی، قزوین، ایلام و لرستان عضو این کارگروه هستند.
دیناری افزود: در این ارتباط نخستین نشست معاونان سرمایه گذاری ادارات کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استانها در روز سوم و چهارم مرداد سالجاری در تهران برگزار شد.
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