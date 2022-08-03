«سیامک احمدزاده» رئیس شورای شهر فومن شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه جلسه فوق العاده و علنی و پر از حاشیه شورای شهر فومن با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر و با حضور تمامی اعضا برگزار شد.

در این جلسه «سیامک احمدزاده» با چهار رأی موافق اعضا به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر فومن انتخاب و نجم الدین فرهمند نیز با کسب ۳ رأی موافق توانست کرسی نایب رئیسی شورای شهر را از آن خود کند.

زهرا نظری نیز با ۳ رأی موافق به عنوان سخنگوی شورای شهر فومن‌انتخاب و مهدی فولادوند نیز با ۳ رأی خزانه دار شورای شهر فومن شد.

همچنین با وجود اینکه اکرم‌حسینی عضو شورای شهر فومن به نشانه اعتراض جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورا را ترک کرده بود ولی اعضای شورای شهر وی را به عنوان منشی این شورا انتخاب کردند.