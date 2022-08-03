  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۸:۴۷

با رأی اکثریت اعضا؛

«سیامک احمدزاده» رئیس شورای شهر فومن شد

«سیامک احمدزاده» رئیس شورای شهر فومن شد

فومن- «سیامک احمدزاده» با رأی اکثریت اعضای شورای شهر فومن به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه جلسه فوق العاده و علنی و پر از حاشیه شورای شهر فومن با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر و با حضور تمامی اعضا برگزار شد.

در این جلسه «سیامک احمدزاده» با چهار رأی موافق اعضا به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر فومن انتخاب و نجم الدین فرهمند نیز با کسب ۳ رأی موافق توانست کرسی نایب رئیسی شورای شهر را از آن خود کند.

زهرا نظری نیز با ۳ رأی موافق به عنوان سخنگوی شورای شهر فومن‌انتخاب و مهدی فولادوند نیز با ۳ رأی خزانه دار شورای شهر فومن شد.

همچنین با وجود اینکه اکرم‌حسینی عضو شورای شهر فومن به نشانه اعتراض جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورا را ترک کرده بود ولی اعضای شورای شهر وی را به عنوان منشی این شورا انتخاب کردند.

کد مطلب 5555439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها