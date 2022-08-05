گانتز با وزیر دفاع آمریکا درباره اوضاع غزه گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره از گفتگوی تلفنی بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در پی حمله به نوار غزه خبر داد.

بر اساس این گزارش، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گانتز تماس تلفنی را با وزیر دفاع آمریکا پیرامون اوضاع غزه برقرار کرد و وی را در جریان حملات به نوار غزه قرار داد.

لازم به ذکر است که منابع فلسطینی عصر جمعه از حمله جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی درباره این حمله گفت: ارتش اسرائیل حملاتی را علیه نوارغزه انجام داده و شرایط فوق العاده را در جبهه داخلی برقرار کرده است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حمله به غزه تا این لحظه به ۱۲ نفر رسیده است.

منابع فلسطینی اعلام کردند که در حمله جنایتکارانه ارتش رژیم صهیونیستی دو فرمانده گروهان‌های قدس به نام تیسیر الجعبری و عبدالله قدوم به شهادت رسیدند.

در همین حال، گروهان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد که در چارچوب واکنش اولیه به جنایت ترور تیسیر الجعبری و برادران شهیدش، بیش از ۱۰۰ راکت را به سمت تل آیو، فلسطین اشغالی و مناطق مجاور غزه شلیک کرده است.

بر اساس این گزارش، منابع فلسطینی از شلیک موشک‌های مقاومت از نوار غزه به سمت فلسطین اشغالی در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی خبر دادند.