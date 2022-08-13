صرفه جویی در مصرف آب در بخش مرکزی چهارمحال و بختیاری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی صالحی ضمن اشاره به آخرین وضعیت آب شرب فارسان اظهار داشت: شرایط تأمین آب در فارسان تثبیت شده و منابع جایگزین در حال فعالیت است.

فرماندار فارسان با اشاره به جزئیات منابع آب گفت: در حال حاضر در فارسان با افزایش مصرف آب شرب مواجه هستیم و همین مسئله زمینه ایجاد افت فشار را فراهم کرده است.

وی افزود: اگر مردم بخش مرکزی چهارمحال و بختیاری مطابق استاندارد مصرف کنند و از مصارف غیرضرور بپرهیزند، شبکه آب شرب این منطقه پایدار خواهد شد.

صالحی گفت: از مردم تقاضا داریم با مصرف بهینه زمینه تثبیت شرایط و حل مسئله را فراهم کنند.