  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۲ مرداد ۱۴۰۱، ۸:۵۴

فرماندار فارسان:

صرفه جویی در مصرف آب در بخش مرکزی چهارمحال و بختیاری ضروری است

صرفه جویی در مصرف آب در بخش مرکزی چهارمحال و بختیاری ضروری است

شهرکرد - فرماندار فارسان گفت: اگر مردم بخش مرکزی چهارمحال و بختیاری مطابق استاندارد مصرف کنند شبکه آب شرب بخش مرکزی چهارمحال و بختیاری پایدار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی صالحی ضمن اشاره به آخرین وضعیت آب شرب فارسان اظهار داشت: شرایط تأمین آب در فارسان تثبیت شده و منابع جایگزین در حال فعالیت است.

فرماندار فارسان با اشاره به جزئیات منابع آب گفت: در حال حاضر در فارسان با افزایش مصرف آب شرب مواجه هستیم و همین مسئله زمینه ایجاد افت فشار را فراهم کرده است.

وی افزود: اگر مردم بخش مرکزی چهارمحال و بختیاری مطابق استاندارد مصرف کنند و از مصارف غیرضرور بپرهیزند، شبکه آب شرب این منطقه پایدار خواهد شد.

صالحی گفت: از مردم تقاضا داریم با مصرف بهینه زمینه تثبیت شرایط و حل مسئله را فراهم کنند.

کد مطلب 5561663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها