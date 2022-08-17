گمشده استقلال یک هافبک طراح است/ مدافعان نقطه ضعف بودند

رضا رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط این روزهای استقلال و شکست این تیم برابر سپاهان اصفهان در هفته اول لیگ برتر گفت: ما در فوتبال دو بخش داریم. بخش اول بستن تیم است که فوق العاده برای موفقیت مهم است و باید ببینیم ساپینتو در بستن این تیم چقدر نقش داشته است. بخش دوم مربوط به بالانس بودن تیم است. در حال حاضر هافبک طراح و یک مدافع چپ خوب نداریم ضمن اینکه یک تیم باید در هر پست دو مهره قابل قبول داشته باشد اما در استقلال این شرایط وجود ندارد.

وی تصریح کرد: ساپینتو بیشتر کنار خط ایستاده و حواشی زیادی دارد. اعتقاد دارم باید نفر دوم در کنار ساپینتو باشد تا بتواند با این مربی تعامل داشته و او را از همه چیز آگاه کند. تشخیص، تغییر و بهبود بالاترین رکن کار کادر فنی است که باید به آن اهمیت ویژه ای بدهد.

رجبی افزود: در برابر دیدار سپاهان، استقلال نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد. سپاهان از ضعف‌های استقلال استفاده کرد و به گل رسید. در بازی اول دیدیم که نقطه ضعف استقلال در خط دفاع است. رامین رضائیان نزدیک به ۷۰ متر صاحب توپ بود و توانست بدون مزاحم حرکت کرده و دروازه استقلال را باز کند. باید کسی کنار ساپینتو باشد که با او صحبت کند زیرا حاشیه‌های این مربی بیشتر از متن است.

کارشناس فوتبال گفت: استقلال نفرات زیادی را جذب کرده است. داشتن چند مهاجم خوب است اما استقلال یک هافبک طراح ندارد که بتواند بازی سازی کند. با این شرایط مربی تمرکز نخواهد داشت و من امیدوارم استقلال بتواند در آینده بهتر شود.

وی تاکید کرد: متأسفانه این روزها اگر انتقادی از تیم می‌شود برخی‌ها علیه منتقدین موضع می‌گیرند. اگر صحبتی می‌شود به خاطر این است که دلمان برای تیم می سوزد. فریاد ما فریاد هواداران است. ما انتقاد سازنده می‌کنیم تا تیم در آینده موفق باشد.

وی در مورد دیدار روز پنجشنبه هفته جاری استقلال برابر ملوان بندرانزلی گفت: استقلال بازی فوق العاده سختی مقابل بازیکنان پرانگیزه ملوان دارد. پخش مستقیم و دیده شدن بازیکنان ملوان می‌تواند تأثیر بسزایی در روند آنها داشته باشد. استقلال هم باید از تجربه شکست برابر سپاهان درس گرفته باشد. اعتقاد دارم این بازی جزو بازی‌های کم حادثه خواهد بود. اگر استقلال هوشیار باشد می‌تواند سه امتیاز این دیدار را از آن خود کند.

وی در مورد جنجال داوری و اعتراض‌هایی که اکثر تیم‌ها از هفته اول شروع کرده‌اند گفت: جنجال داوری فرار رو به جلو برای تیم‌ها است، فرار رو به جلو نیمکت است. برخی‌ها فقط یاد گرفته‌اند کنار زمین داد بزنند. با این شرایط داور باید چه کاری انجام دهد. سکوت روی نیمکت نیست. همه می‌خواهند به نوعی فشار زیادی را به داور متحمل کنند. دلم برای داوران می سوزد چون تیم‌ها به جای اینکه مشکلات فنی خود را حل کنند به دنبال اعتراض کردن به داوری هستند.

رجبی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم این جنجال‌ها به پایان برسد تا یک فوتبال به آرامش را ببینیم ضمن اینکه آرزو می‌کنم هواداران هم به ورزشگاه بیایند تا تیم‌های محبوبشان را حمایت کنند.