ایران در مذاکرات وین، برای تضمین منافع به بهترین شکل عمل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در پیامی توییتری تأکید کرد در مذاکرات رفع تحریم‌ها، دیپلمات‌ها و مذاکره‌کنندگان ایرانی به بهترین شکل تلاش کردند که تأمین منافع ایران در مذاکرات را تضمین کنند.

وی در در صفحه توئیتر شخصی خود با اشاره به نشست غیرعلنی امروز مجلس با حضور «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر خارجه و علی باقری کنی، مذاکره‌کننده کننده ارشد ایران در مذاکرات رفع تحریم‌ها نوشت: قطعاً تصمیم‌گیری نهایی (درباره توافق احتمالی) با مقامات و پارلمان ایران است، اما در جایگاه رئیس هیئت روس در مذاکرات وین درباره برجام، می‌توانم شهادت دهم که دیپلمات‌های ایرانی نهایت تلاش‌شان را کردند تأمین منافع ایران را تضمین کنند.

در تازه‌ترین تحولات پیرامون مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز سه‌شنبه با تأیید دریافت پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا در مذاکرات رفع تحریم‌ها، از بررسی این پاسخ توسط اروپا و سایر طرف‌های برجام خبر داد.

شبکه تلویزیونی بلومبرگ، به نقل از یک دیپلمات اروپایی آگاه به مذاکرات رفع تحریم‌های ضدایرانی اعلام کرد که اتحادیه اروپا پاسخ ایران به طرح بروکسل برای اجرای کامل برجام را «سازنده» می‌داند.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، چنین موضعی نشانه مثبتی در ارتباط با پاسخ ایران است که دوشنبه شب پیرامون طرح «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای وی ارسال شد.

‌دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌ها و احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بعد از حدود ۵ ماه وقفه، از پنجشنبه هفته گذشته در وین پایتخت اتریش از سر گرفته شد. طرف‌های اروپایی و غربی به ویژه آمریکا پیش از این مدعی شدند که متن توافق نهایی شده اما هیئت مذاکره کننده ایران اعلام کرد که هنوز بر سر برخی موضوعات توافق حاصل نشده است؛ توافقی که واشنگتن در سال ۲۰۱۵ به طور یک‌طرفه از آن خارج شد. جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که پایدار بودن تضمینیِ رفع تحریم‌ها، لازمه رسیدن به توافق است.