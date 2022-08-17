رونمایی از طرح ملی پیاده روی «قدم به قدم» از غدیر تا عاشورا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، آئین رونمایی از طرح ملی قدم به قدم از «غدیر تا عاشورا» و دو طرح دانش بنیان دوستدار پیاده روی امروز چهارشنبه با حضور افشین ملایی رئیس فدراسیون، رؤسای هیات‌های چند استان مرزی و مسئولان کمیته‌ها و انجمن‌های فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار شد.

محمودرضا قاسمی سرپرست کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی در ابتدای این مراسم با اشاره به اهمیت و ارزش معنوی پیاده روی به مناسبت اربعین گفت: فدراسیون ورزشهای همگانی جزو اولین فدراسیون‌هایی است که موفق به گرفتن مجوز برپایی موکب در کربلای معلی شد.پ

وی ادامه داد: در این موکب که به مدت یک هفته از ۲۰ تا ۲۷ شهریورماه برپا خواهد بود خدماتی از جمله سنجش سلامت زائران، ماساژ، خدمات پزشکی و … ارائه خواهد شد و تلاش می‌کنیم موکب حضرت علی اصغر (ع) را به عنوان یک موکب فرهنگی - ورزشی معرفی کنیم.

افشین ملایی نیز عظیم‌ترین راهپیمایی مذهبی و آئینی جهان را در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی دانست، گفت: عظمت این راهپیمایی در ایام زیارت اربعین به اوج خود می‌رسد و زیباترین جلوه حیات انسانی را رقم می‌زند.

ملایی خاطر نشان کرد: مجموعه اقدامات فدراسیون ورزشهای همگانی تسهیل گری و پشتیبانی از نهادهای ذی ربط ورزش همگانی در توسعه فعالیت بدنی است. در عین حال رویدادهای متنوعی نیز برگزار می‌کنیم. به امید روزی که سبک زندگی‌ما با مداخلات مثبت حاکمیت به سمت توسعه فعالیت بدنی و کاهش کم تحرکی ملی برود.

در ادامه علی پیرانی رئیس انجمن پیاده روی فدراسیون ورزشهای همگانی با اشاره به تجربه موفق طرح دوشنبه‌های پیاده روی و لیگ پیاده روی ایرانیان از ارسال دستور العمل طرح هر شنبه‌های پیاده روی به هیئت ورزشهای همگانی استان‌ها خبر داد.

در این مراسم همچنین در ادامه از دو اپلیکیشن دوستدار پیاده روی که هر دو توسط شرکت‌های دانش بنیان طراحی شده اند رونمایی شد.

این مراسم با حضور افشین ملایی رئیس فدراسیون، دکتر قمی رئیس اداره کل ورزش و جوانان شمیرانات استان تهران، ایمان متقیان نژاد سرپرست نایب رئیسی فدراسیون ورزش‌های همگانی، علیرضا مهدوی سرپرست سازمان ورزشهای تفریحی و رقابتی، حجت الاسلام دکتر قاسمی سرپرست کمیته فرهنگی فدراسیون، سعید خسروی نژاد رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان ایلام، رهام ابوطالبی رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان مازندران، جعفری رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان کرمان، زهری رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان گیلان، دکتر علی پیرانی رئیس انجمن پیاده روی، حمید نعمتیان رئیس انجمن ورزش در طبیعت در محل اداره کل ورزش و جوانان شمیرانات برگزار شد.