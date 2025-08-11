به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری باشکوه‌ترین مراسم پیاده‌روی مذهبی جهان «پیاده‌روی اربعین حسینی» فدراسیون همگانی ورزش ایران طرح «گام‌های عاشقانه ۳» را به اجرا درآورده است تا بار دیگر مردم را به فعالیت جسمانی سالم و ارزشمند دعوت کند.

این طرح در ادامه برنامه‌های قبلی فدراسیون برای ترویج پیاده‌روی در جامعه با هدف ترغیب هرچه بیشتر هموطنان به پیاده‌روی همزمان با پیوند زدن ورزش به مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی اجرا می‌شود.

پیاده‌روی به عنوان یکی از ساده‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و در عین حال مؤثرترین فعالیت‌های ورزشی تأثیر شگرفی بر سلامت جسم و روان دارد. پزشکان و کارشناسان سلامت بارها تأکید کرده‌اند که پیاده‌روی منظم می‌تواند به کاهش خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی و عروقی، بهبود گردش خون، کنترل وزن و فشار خون، افزایش استقامت تنفسی و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند. از سوی دیگر این فعالیت بدنی تأثیر مثبتی بر سلامت روانی افراد دارد. کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و افزایش حس نشاط و شادابی از نتایج ثابت‌شده پیاده‌روی منظم است.

در کنار این فواید علمی پیاده‌روی اربعین با ماهیت معنوی خود فرصتی بی‌نظیر برای پیوند خوردن جسم و روح به شمار می‌آید؛ ترکیبی که فدراسیون همگانی به خوبی از آن بهره برده است تا همگام با شور و عشق مردم به اهل بیت (ع) فرهنگ سلامت و ورزش را نیز گسترش دهد.

یکی از نقاط قوت طرح «گام‌های عاشقانه ۳» برپایی موکب‌های متنوع و فعال در مسیرهای پیاده‌روی است که با ارائه خدمات متفاوت فضای گرم و پرانرژی برای شرکت‌کنندگان را فراهم می‌کنند. علاوه بر این با برگزاری مسابقات پیاده‌روی و تعیین جوایز ارزنده انگیزه مضاعفی برای حضور گسترده مردم ایجاد شده است. این حرکت هوشمندانه نه تنها به افزایش شور و نشاط معنوی کمک می‌کند بلکه فرهنگ ورزش همگانی و سبک زندگی فعال را در بین آحاد جامعه ترویج می‌کند.

فدراسیون همگانی ورزش ایران با این ابتکار عمل نقشی کلیدی در افزایش مشارکت اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و تقویت روحیه همبستگی ملی ایفا کرده است. «گام‌های عاشقانه ۳» نمادی از تلاش برای ایجاد تعادل میان نیازهای جسمانی و معنوی مردم است که به صورت مستقیم در بهبود کیفیت زندگی آن‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

این طرح نشان می‌دهد که چگونه ورزش می‌تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در خدمت فرهنگ و ارزش‌های ملی و مذهبی قرار گیرد و با ایجاد انگیزه در مردم گام مهمی در جهت سلامت و نشاط عمومی برداشته شود.

علیرضا مهدوی دبیر فدراسیون ورزش‌های همگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح «گام‌های عاشقانه ۳» که همزمان با ایام اربعین حسینی برگزار می‌شود اظهار کرد: این طرح سومین دوره‌ای است که برگزار می‌شود و هر استان و شهرستان موظف است همایش‌های پیاده‌روی خانوادگی با محوریت فرهنگ امام حسین (ع) و فضای محرم را برگزار کند. هدف اصلی این برنامه هم‌افزایی فضای معنوی اربعین با توسعه ورزش همگانی است و تاکنون هم بیش از ۶۰۰ همایش در سراسر کشور برگزار شده که نشان‌دهنده استقبال خوب مردم است.

وی افزود: یکی از نوآوری‌های امسال اجرای چالش زائر مجازی است که در اپلیکیشن «گامیران» فعال شده است. شرکت‌کنندگان می‌توانند با پیمودن مسافت‌هایی در قالب گام‌های مجازی مانند مسیرهای معروف به موکب‌های اربعین شرکت کنند. به طور مثال پیمودن ۸۰ کیلومتر به منزله پیمودن مسیر حرم حضرت علی (ع) تا امام حسین (ع) محسوب می‌شود. هدف ما این است که با فضاسازی‌های فرهنگی و استفاده از المان‌های محرم انگیزه بیشتری برای پیاده‌روی و فعالیت بدنی ایجاد کنیم.

مهدوی در ادامه گفت: طرح «گام‌های عاشقانه» نه تنها فرصتی برای حفظ و ترویج فرهنگ عاشورایی است بلکه نقشی مهم در ارتقای سلامت جسم و روان مردم دارد. ما تلاش می‌کنیم این برنامه را به شکلی برگزار کنیم که مردم در کنار حفظ حال و هوای معنوی سلامت خود را نیز تقویت کنند.

دبیر فدراسیون همگانی با اشاره به استقبال روزافزون از این طرح گفت: هر سال استقبال از این برنامه بیشتر می‌شود. سال اول این طرح با عنوان «قدم به قدم به سمت کربلا» برگزار شد و سال دوم «گام‌های عاشقانه» بود امسال با اضافه شدن بخش زائر مجازی دسترسی به برنامه برای همه نقاط کشور فراهم شده است؛ حتی مناطقی که امکان برگزاری همایش حضوری در آنها سخت بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره همکاری نهادهای مختلف برای اجرای این طرح گفت: اجرای این برنامه همکاری بین‌بخشی گسترده‌ای را می‌طلبد. ادارات کل ورزش و جوانان، ستاد اربعین استانی و هیئت‌های همگانی همه در کنار هم فعالیت می‌کنند تا همایش‌های حضوری و برنامه‌های مجازی با کیفیت و نظم مناسب برگزار شود.

مهدوی در پایان خاطر نشان کرد: ما امیدواریم با استمرار و توسعه این طرح‌ها فرهنگ پیاده‌روی و ورزش همگانی بیش از پیش در جامعه نهادینه شود و مردم بتوانند با نشاط و سلامت جسم و روح در این برنامه‌های معنوی مشارکت کنند.