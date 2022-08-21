به گزارش خبرنگار مهر، میلاد مرادنیا صبح یکشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان چهارباغ که در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس دستور اکید جعفری، فرماندار مدیریت معابر شهری و اصلاح نقاط حادثه خیز اولویت دارد و برای این منظور باید شناسایی و بررسی و بازدیدهای مستمر توسط اداره راهداری، پلیس راهور و پلیس راه در دستور کار باشد.

وی بیان کرد: رنگ آمیزی سرعت گیرها و همچنین تأمین روشنایی معابر شهری و بین شهری در شب باید انجام شود تا تصادفات به حداقل برسد.

معاون فرماندار چهارباغ تصریح کرد: استفاده از اعتبارات مالی و تجهیزات استانی توسط رؤسای دستگاه‌های اجرایی مرتبط شهرستان به فوریت انجام شود.

وی متذکر شد: پلیس راهور نوع دوربین‌های نظارتی استفاده شده رو احصا و به فرمانداری گزارش دهد و همچنین اعتبارات ماده ۲۳ (جرایم رانندگی) نیز از استانداری پیگیری شود.