به گزارش خبرنگار مهر، در حساس‌ترین دیدار از هفته سوم لیگ فوتبال پرتغال تیم‌های پورتو و اسپورتینگ لیسبون در ورزشگاه دراگائو به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری قاطع ۳ بر صفر تیم پورتو به پایان رسید. در این دیدار حساس، مهدی طارمی مهاجم ایرانی در ترکیب اصلی پورتو حضور داشت و در نیمه نخست، پاس گل اول پورتو را داد.

پورتو در نیمه دوم هم در شرایطی که طارمی به دلیل مصدومیت تعویض شده بود، دو پنالتی به دست آورد و در نهایت با سه گل پیروز شد.

«سرجیو کونسیسائو» سرمربی پورتو در پایان این مسابقه، ضمن تمجید از مهدی طارمی مهاجم ایرانی خود، کنایه سنگینی به منتقدان پنالتی گرفتن این مهاجم ایرانی زد.

وی ابتدا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: خوشحالم که طارمی در این پنالتی‌ها نقشی نداشت. با او ابراز همدردی می‌کنم و تو را به خاطر تلاشی که انجام داد در آغوش می‌گیرم.

سرمربی پورتو افزود: طارمی بعد از گل اول خیلی درد داشت اما می‌خواست به بازی ادامه بدهد.

کونسیسائو همچنین در نشست خبری بعد از بازی گفت: باید تبریک گفت! پنالتی‌ها روی طارمی نبود. بازیکنان دیگری هستند که آنها را به خاطر کیفیت فردی و تیمی ما می‌گیرند، نه برای موقعیت‌های دیگر.