پیش بینی برداشت ۶۰ تن فندق از باغات گلستان

مهدی لطفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار: ۸۴ هکتار از اراضی شیب دار گلستان زیر کشت فندق رفته‌ که ۷۴ از این مقدار ۷۴ هکتار آن بارور و ۱۰ هکتار غیربارور است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان این که عملکرد فندق در باغات گلستان به طور تقریبی ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن در هکتار است، افزود: اغلب ارقام کشت شده در گلستان شامل، فرتیل، سگرب، و زنوتیپ های بومی است.

وی تصریح کرد: فندق از گونه‌های نیمه سردسیری و معتدله است و با میانگین سرمایی حدود هزار و ۲۰۰ ساعت (درجه روز) مناسب کشت در اراضی شیبدار با شیب ۳۵ درجه بوده و وجود زمستان‌های سرد، رطوبت کافی و تامین نیاز سرمایی از ضروریات رشد فندق است.

لطفی زاده بیان کرد: فندق در گلستان در زمین‌های شیب دار شهرستان‌های رامیان، علی آبادکتول، مینودشت و گرگان کشت شده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: فندق تولید شده در گلستان از نظر کیفیت مطلوب ارزیابی می‌شود ولی در حال حاضر میزان تولید در حدی است که فقط در بازارهای داخلی مصرف شود.

وی گفت: زمان بهینه کاشت فندق در گلستان اواخر زمستان تا اوایل بهار و زمان برداشت محصول از اوایل تا اواخر شهریور است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گلستان بیان کرد: پیش بینی می‌شود امسال ۶۰ تن فندق از سطح باغات گلستان برداشت شود.