به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کاوسی عصر شنبه در اختتامیه دوره آموزشی موکب داران اربعین در استان با اشاره به برنامه‌های آموزش همگانی جمعیت هلال احمر برای زائران اربعین حسینی در سال جاری، اظهار داشت: هلال احمر امسال کمپین آموزشی عمود ۱۱۲ را بر مبنای شماره ملی امداد و نجات جمعیت هلال احمر، راه اندازی کرده است.

وی با بیان اینکه هدف از برپایی این کمپین، آموزش زائران برای پیشگیری از بروز مخاطرات است، افزود: با توجه به افزایش دما در ایام اربعین در کشور عراق، اولین برنامه آموزشی برای اربعین در زمینه پیشگیری از گرمازدگی است.

سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ادامه داد: این دوره با حضور چهار مربی حرفه ای و با ارائه آموزش‌هایی از قبیل مقابله صحیح با گرمازدگی، خفگی‌ها، گزیدگی حشرات، زخم‌ها و سایر موارد کمک‌های اولیه برگزار شده است.

وی نحوه حضور در تجمعات انبوه را از دیگر مباحث آموزشی مهم اعلام کرد و ادامه داد: مسئله تجمعات انبوه همیشه در زیارت‌ها مطرح بوده لذا ضرورت دارد در ایام اربعین عموم عزاداران حسینی (ع) نسبت به این مبحث از آگاهی کافی برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه ۱۲۰ نفر از موکب داران سطح استان آموزش‌های لازم را فرا گرفتند، خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر برای اجرای هرچه بهتر مراسم بزرگ پیاده روی اربعین با تمام ظرفیت آماده خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی است.