  1. استانها
  2. تهران
۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۲۱:۲۸

همزمان با هفته دولت انجام می شود؛

بهره برداری از طرحهای عمرانی با ۱۹۶میلیاردتومان اعتبار در شهر قدس

بهره برداری از طرحهای عمرانی با ۱۹۶میلیاردتومان اعتبار در شهر قدس

قدس- فرماندار شهر قدس از بهره برداری از طرح های عمرانی این منطقه همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: برای بهره برداری از این طرح ها ۱۹۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید گلیکانی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از بهره برداری از طرح‌های عمرانی شهر قدس همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: برای بهره برداری از این طرح‌ها ۱۹۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

گلیکانی با بیان اینکه مطالبات کردم طی سفرهای وزرا و مسئولان به شهرستان همواره مورد تاکید بوده است گفت: در این زمینه با پیشرفت‌های خوبی رو به رو بوده ایم و می‌توانیم پروژه‌های عمرانی مناسبی را برای بهره برداری داشته باشیم.

فرماندار شهر قدس با اشاره به یکی از مطالبات مردم مبنی بر استقرار ادارات مشترک با شهریار و کارشناسی حریم رودخانه شادچای در منطقه محمدآباد افزود: این مطالبه مردم مورد پیگیری قرار گرفته و در حال انجام است.

وی عنوان داشت: برای اولین بار آب تصفیه خانه تهران و سرریز سد کرج وارد شهر قدس می‌شود که یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم به مردم شریف این منطقه است.

گلیکانی بیان داشت: آب انتقالی از تصفیه خانه شماره شش تهران در منطقه ۲۱ با سرعت ۲۵۰ لیتر بر ثانیه به طول خط لوله ۴ و نیم کیلومتر با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان انتقال یافته و هم اکنون مرحله اتمام شستشوی لوله‌ها است و به زودی انجام می‌شود.

کد مطلب 5569210

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها