بهره برداری از طرحهای عمرانی با ۱۹۶میلیاردتومان اعتبار در شهر قدس

به گزارش خبرنگار مهر، وحید گلیکانی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از بهره برداری از طرح‌های عمرانی شهر قدس همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: برای بهره برداری از این طرح‌ها ۱۹۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

گلیکانی با بیان اینکه مطالبات کردم طی سفرهای وزرا و مسئولان به شهرستان همواره مورد تاکید بوده است گفت: در این زمینه با پیشرفت‌های خوبی رو به رو بوده ایم و می‌توانیم پروژه‌های عمرانی مناسبی را برای بهره برداری داشته باشیم.

فرماندار شهر قدس با اشاره به یکی از مطالبات مردم مبنی بر استقرار ادارات مشترک با شهریار و کارشناسی حریم رودخانه شادچای در منطقه محمدآباد افزود: این مطالبه مردم مورد پیگیری قرار گرفته و در حال انجام است.

وی عنوان داشت: برای اولین بار آب تصفیه خانه تهران و سرریز سد کرج وارد شهر قدس می‌شود که یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم به مردم شریف این منطقه است.

گلیکانی بیان داشت: آب انتقالی از تصفیه خانه شماره شش تهران در منطقه ۲۱ با سرعت ۲۵۰ لیتر بر ثانیه به طول خط لوله ۴ و نیم کیلومتر با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان انتقال یافته و هم اکنون مرحله اتمام شستشوی لوله‌ها است و به زودی انجام می‌شود.