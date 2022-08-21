افزایش سرعت وزش باد در استان قزوین

مهدی آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی هوای استان در روزهای پیش رو اظهار کرد: در روزهای پیش رو شاهد افزایش وزش بادهای شمالی در شهرهای استان قزوین از جمله کوهین، بویین زهرا و تاکستان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه طی چند روز آینده وضعیت جوی در استان پایدار خواهد بود، افزود: در روزهای آینده شاهد وزش بادهای شمالی در به همراهی آسمانی آسمانی صاف وآفتابی خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی در پایان یادآور شد: بامداد امروز حداقل دما در شهر آوج ۱۲ درجه ثبت شد و در همان ساعت دمای شهر قزوین ۱۵ درجه گزارش شد.