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۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۲۳:۰۴

کارشناس هواشناسی خبر داد؛

افزایش سرعت وزش باد در استان قزوین

افزایش سرعت وزش باد در استان قزوین

قزوین- کارشناس هواشناسی قزوین از افزایش سرعت وزش باد در روزهای آینده در برخی شهرهای این استان خبر داد.

مهدی آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی هوای استان در روزهای پیش رو اظهار کرد: در روزهای پیش رو شاهد افزایش وزش بادهای شمالی در شهرهای استان قزوین از جمله کوهین، بویین زهرا و تاکستان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه طی چند روز آینده وضعیت جوی در استان پایدار خواهد بود، افزود: در روزهای آینده شاهد وزش بادهای شمالی در به همراهی آسمانی آسمانی صاف وآفتابی خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی در پایان یادآور شد: بامداد امروز حداقل دما در شهر آوج ۱۲ درجه ثبت شد و در همان ساعت دمای شهر قزوین ۱۵ درجه گزارش شد.

کد مطلب 5569264

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