اربعین سرمایه بزرگ اجتماعی برای جهان تشیع است

حجت الاسلام مرتضی موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در روایات متعدد تاکید شده است یکی از نشانههای مؤمن زیارت اربعین است، استکبار تلاش زیادی دارد که عظمت و پیاده روی اربعین را دنیا نبیند.
وی خاطرنشان کرد: زیارت و پیاده روی اربعین تجربه بسیار خوبی است و میتوان عشق و دلدادگی به معنای واقعی را دید و حق الیقین میشود که واقعاً مردم دیوانه و دلداده اباعبدالله هستند.
امام جمعه تویسرکان بیان کرد: پیاده رفتن به کربلا یک نوع اظهار عظمت و تجلیل از مقام اباعبدالله است و این پیاده رویِ اربعین خیلی در دنیا صدا میکند و تبلیغ خوبی برای شیعه و عالم اسلام است و یکی از مبلّغ های بسیار خوب است.
وی ادامه داد: دلدادگی اباعبدالله در پیاده روی اربعین به وضوح دیده میشود که موکب ها تمام دارایی، توان و ظرفیت خود را با تمام اشتیاق در اختیار زائر قرار میدهند و زوار با عشق این مسیر را طی میکند.
موحدی ادامه داد: امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشان میفرمایند: «کسی که به قصد زیارت امام حسین علیه السلام از منزلش خارج شود، خداوند بابت هر قدمی که برای زیارت اباعبدالله علیه السلام بر میدارد، یک حسنه برایش مینویسد و یک سیئه از او محو میکند. وقتی که به حرم میرسد، خداوند او را جز صالحین برگزیده مینویسد.
وی گفت: وقتی انسان در مسیر اربعین، خودش را قطرهای از یک اقیانوس می بیند که ازکشورهای مختلف همه گرد نام و مصیبت اباعبدالله جمع میشوند احساس شعف و شادی میکند که صحنه دیدنی و تجربه کردنی است که باید دید و سخن گفت.
