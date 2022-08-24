از اصل نیفتاده ایم/همچنان بهترین تیم استان کرمان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد حسین خانی در نشست خبری قبل از دیدار استقلال تهران و مس کرمان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال گفت: بازی سخت با یک تیم خوب پیش رو داریم که حمایت هواداران خود را در ورزشگاه خواهد داشت.
سرمربی تیم فوتبال مس کرمان افزود: بعد از بازی با پیکان هر آنچه در مسیر فنی بازیکنان بود با همکاری کادر فنی انجام دادیم. انتظار داریم با توجه به شرایطی که در تیم ما حاکم است شاهد یک بازی خوب باشیم.
حسینخانی اشاره کرد: استقلال از امتیاز هوادارانشان بهره میبرد. از این به بعد فکر میکنم تمامی بازیها با حضور تماشاگران برگزار میشود. این موضوع به تیم ما هم انگیزه میدهد.باید خودمان را با این شرایط تطبیق دهیم.
او درباره تقابل با استقلال تاکید کرد: از هر لحاظ آماده این دیدار هستیم. بازیکنانم انگیزه لازم را دارند و از تمام توان خود برای رسیدن به هدفمان استفاده میکنیم.
سرمربی تیم فوتبال مس درباره انتشار تصاویر شائبه برانگیز از او و نسبت دادن آن به مسائل جادوگری تاکید کرد: فضای مجازی، با آدمهای مجازی این مسائل را مطرح میکنند. امیدوارم فردا شاهد یک جادوی دیگر از سوی بازیکنان ما باشیم. جادوی واقعی کس را بازیکنان با تواناییهایشان انجام میدهند.
او درباره صعود مس به لیگ برتر پس از داشتن چند نماینده دیگر از استان گفت: شاید از اسب افتاده باشیم اما از اصل نیفتادهایم و همچنان تیم اول استان با هوادارانی که داریم محسوب میشویم. دوباره به لیگ برتر رسیدهایم و مشکلاتی برای جذب بازیکن داشتیم که گفتنش هیچ کمکی به مس نمیکند. تلاش کردیم در جذب بازیکن خارجی بهتر عمل کنیم اما مشکلات خاص خودمان را داشتیم. جذب بازیکن واقعا سخت بود. تمام بازیکنانی که حفظ کردیم به توان فنی آنها ایمان داریم. امیدوارم با همین بودجه بتوانیم شرایط مطلوب را حفظ کنیم تا آن زمان اگر نیاز بود باز هم بازیکن بگیریم.
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