سجادی: زمینه همکاری ورزشی بین ایران و روسیه فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، ایگور لویتین دستیار رئیسجمهور روسیه امروز با حضور در وزارت ورزش و جوانان با دکتر سیدحمید سجادی دیدار و گفتگو کرد.
دکتر سجادی در این دیدار اظهار داشت: نکته مهمی که در حکمرانی ورزش وجود دارد کشورهای دوست مثل ایران و روسیه که همدیگر را قبول دارند به وسیله یک انسجام حمایتهای لازم را از یکدیگر در میادین بینالمللی و همچنین برای توسعه ورزش دارند.
وی با اشاره به اقدامات ضد دوپینگ که در ایران صورت میگیرد گفت: ما در کشور ایران نادو را داریم که وظیفهاش مبارزه با دوپینگ است که ریاست آن بر عهده وزیر ورزش است که به معاون قهرمانی تفویض میشود و دبیر آن نیز رئیس فدراسیون پزشکی و ورزشی است. یکی از اقدامات اصلی ما در ورزش مبارزه با دوپینگ است و آمار قابل قبولی نیز در این حوزه داریم.
دکتر سجادی با اشاره به پیشنهاد یکی از مسئولین استان آستاراخان که در جلسه حضور داشت مبنی بر برگزاری تور ورزشی دریای خزر اظهار داشت: پیشنهاد مشارکت ایران در تور موتوری دریای خزر بسیار جذاب است و ما استقبال میکنیم و قطعاً میتوانیم در موضوعات دیگری نیز این همکاری را داشته باشیم. حتی میتوان برخی از ورزشهای آبی و بادی را با مشارکت دو کشور در حوزه دریای خزر برگزار کرد.
وی گفت: حمایتهای مادی و معنوی از این تور را خواهیم داشت و همکاران ما در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی میتوانند همکاری لازم را با شما داشته باشند.
وزیر ورزش و جوانان همچنین درخصوص پیشنهاد دستیار رئیسجمهور روسیه مبنی بر انجام بازی دوستانه بین تیمهای ملی فوتبال ایران و روسیه گفت: پیشنهاد ارزشمندی بود و حتماً این موضوع را به فدراسیون فوتبال ایران منتقل میکنیم. حدود ٢۵ روز دیگر فیفا دی آغاز میشود و ایران در این تاریخ دو بازی دوستانه با یک کشور آفریقایی و یک کشور آمریکایی خواهد داشت اما پیشنهاد شما را همین امشب به فدراسیون فوتبال منتقل خواهم کرد.
دکتر سجادی در پاسخ به پیشنهاد دستیار رئیسجمهور روسیه که این دیدار میتواند در روسیه و یا کشور قطر برگزار شود خاطرنشان کرد: اینکه بازی دوستانه در چه زمینی برگزار شود به نظرم میتواند توسط فدراسیونهای فوتبال دو کشور تصمیمگیری شود.
او با اشاره به اقدامات انجام شده برای تماشاگران جهت حضور در جام جهانی افزود: برنامهریزی میکنیم که تماشاگران ایرانی با دسترسی آسان به قطر سفر کنند، در این زمینه قرار است تماشاگران از طریق هوایی و دریایی به قطر سفر کنند. این آمادگی را داریم درصورت تمایل یکسری خدمات را نیز برای تماشاگران روسیه ایجاد کنیم که هم بتوانند در ایران چند روزی حضور داشته باشند و هم از امکانات توریستی ما استفاده کنند.
سجادی همچنین درخصوص ظرفیتهای موجود در ایران برای همکاری دو کشور ایران و روسیه در حوزه ورزش خاطرنشان کرد: در بسیاری از رشتههای رزمی این آمادگی وجود دارد که اردوهای مختلف با ورزشکاران روسیه برگزار کنیم. ما سبکهای زیادی در رشته کاراته داریم و همچنین دو فدراسیون ورزشهای رزمی و هنرهای رزمی ما بسیار پویا و فعال هستند.
وی ادامه داد: ظرفیت کشتی ایران بسیار بالا است و ما دارای یک کمپ کشتی مجهز هستیم که از این کمپ بین المللی برای برگزاری اردوی مشترک میتوان استفاده کرد.
وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: همچنین در رشتههای دیگر از جمله تیراندازی، تیراندازی با کمان، دوومیدانی و تنیس روی میز ورزشکاران خوبی داریم و در سطح بینالمللی صاحب عنوان هستیم که میتوانیم از تجارب دو کشور بهره بگیریم. زمینههای همکاری که عنوان شد قابل تعریف است و طی یک نامه به وزارت ورزش و کمیته المپیک روسیه اعلام میکنیم که امیدواریم به تفاهم نامههای دو جانبه ختم شود.
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