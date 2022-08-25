باند سازمان یافته خرید و فروش آرد در گلستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدسعید فاضل دادگر ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: اعضاء باندی که به صورت کاملاً حرفه‌ای و سازمان یافته در حال خرید و فروش آرد دولتی (قاچاق آرد) در سطح استان‌های گلستان و مازندران بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی گلستان گفت: در تحقیقات تخصصی به عمل آمده مشخص شد اعضاء این باند با تهیه آرد به قیمت پایین از نانوایی‌ها اقدام به فروش آن به قیمت آزاد به کارخانه‌ها، قنادی‌ها و مرغداری‌ها جهت مصارف طیور می‌کردند.

وی افزود: پس از انجام هماهنگی‌های لازم همه اعضای این باند و محل دپو (انبار)، همدستان، راننده‌های حمل بار، نانواها، دلال‌های خرید آرد، محل تخلیه و کارخانه متخلف، خریدار آرد قاچاق و خودروهای مورد استفاده در قاچاق مورد شناسایی و در چند عملیات پیچیده، همزمان در استان‌های مازندران و گلستان دستگیر شدند.

فاضل دادگر بیان کرد: با بررسی‌های به عمل آمده، گردش مالی متهمان در حوزه خرید آرد قاچاق از نانوایی‌ها به ارزش ۲۴ میلیارد ریال برآورد شده که بالغ بر ۴۸۰ تن آرد قاچاق است.

فرمانده انتظامی گلستان در پایان با اشاره به دستگیری هشت نفر و توقیف سه دستگاه خودرو در این عملیات، بیان کرد: در همین راستا ۱۴ تن آرد قاچاق و بیش از ۳۵ تن نهاده‌های دامی قاچاق کشف و متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.