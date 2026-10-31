صادرات ۶۰ هزار قطعه ماهی زینتی از قزوین به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جلوخانی با اشاره به عملکرد صادراتی اداره‌کل دامپزشکی استان قزوین در مهرماه اظهار کرد: در این مدت مجوز صادرات ۹ هزار و ۹۶۰ قطعه پولت تخم‌گذار، ۲۵ تن مرغ منجمد و سه هزار قطعه ماهی زینتی صادر شد. همچنین ۱۹ فقره مجوز حمل دام زنده به مقصد عراق صادر شده است.

وی افزود: در همین بازه، پس از انجام آزمایش‌های تخصصی و اطمینان از سلامت محموله‌ها، مجوز بهداشتی صادرات ۱۲۵ تن محصولات لبنی به پاکستان، ۱۷۵ تن محصولات لبنی به سوریه و ۶۰ هزار قطعه ماهی زینتی به ترکیه صادر شد.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین همچنین از صدور چهار مجوز حمل دام زنده و حیوانات خانگی به مقصد کشورهای ترکیه، روسیه و افغانستان خبر داد.

جلوخانی با تأکید بر نقش نظارت‌های بهداشتی در توسعه صادرات محصولات دامی و آبزیان تصریح کرد: تمامی محموله‌های صادراتی پس از انجام آزمایش‌های لازم و تأیید سلامت، مجوزهای بهداشتی مورد نیاز را دریافت می‌کنند تا ضمن حفظ سلامت و کیفیت محصولات، الزامات و استانداردهای بهداشتی کشورهای مقصد نیز رعایت شود.



