نماینده اکوادور هم به جمع اسکار ۲۰۲۳ پیوست/ «نامرئی» در فهرست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، «نامرئی» فیلمی اسپانیایی زبان ساخته خاویر آندراده از سوی اکوادور برای شرکت در رقابت اسکار بین‌المللی ۲۰۲۳ معرفی شد.

این کشور که سال پیش اولین کشوری بود که نماینده‌اش را معرفی کرد، امسال نیز ۴ شهریور و در روزی مانند سال پیش فیلم منتخبش را معرفی کرد.

آکادمی هنرهای سمعی بصری و سینمایی اکوادور با معرفی این فیلم عنوان کرد که آن را پس از طی مراحل تایید صلاحیت هم به جوایز ماکوندو در کلمبیا و هم جوایز گویا برای بهترین فیلم ایبرو-آمریکایی معرفی کرده است.

هیات داوران متشکل از ۵۰ عضو آکادمی اکوادور این فیلم را انتخاب کرده‌اند. این چهارمین سال متوالی است که آکادمی اکوادور فیلم منتخب برای اسکار را انتخاب می‌کند.

فیلم «نامرئی» که سال پیش در جشنواره فیلم برگن نروژ به نمایش درآمده و از آن با عنوان بازنمایی فراموش‌نشدنی سینمایی از افسردگی یاد شده، فیلمی داستانی به کارگردانی خاویر آندراده است که با بازی در نقش مکمل فیلم‌هایی چون «موش‌های بزرگ، موش و دزدها» ساخته سباستین کوردرو و «شادی یک باره» ساخته ماتئو هررا وارد دنیای سینما شده بود.

در فیلم «نامرئی» او نامرئی بودن زنی از طبقه مرفه را تصویر کرده که قادر نیست دردش را کنترل کند. لوئیزا زنی است که پس از زایمان به دلیل افسردگی شدید کارش به مرکز روانپزشکی می‌رسد و تنها راه فرارش این است که در لبه هر اتفاقی که در اطرافش می‌افتد، بماند و به این ترتیب از زندگی روزمره در خانواده و اجتماع نامرئی می‌شود.

این فیلم پیشتر به جز جشنواره نروژ در جشنواره‌های تورنتو، هوئلوا در اسپانیا، تفلیس گرجستان، مالاگا در اسپانیا و میامی آمریکا به نمایش درآمده است.

آناهی هونیسن بازیگر نقش اصلی و گرسون گوئرا، خوان لورنزو باراگان، لیدی گومز و ماتیلدا لاگوس دیگر بازیگران فیلم هستند.

«نامرئی» محصول مشترک ۲ کمپانی از اکوادور و فرانسه است.