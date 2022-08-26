تصاویر پهپادهای حزب الله/ رژیم صهیونیستی در انتظار زمستان آتشین

به گزارش خبرگزاری مهر، «ابراهیم الامین» سردبیر روزنامه لبنانی «الاخبار» در مطلبی تحت عنوان «اسرائیل، در انتظار زمستان آتشین» به معرفی شش نوع از پهپادهای مقاومت پرداخته و تصاویر آن را منتشر کرده است.

سردبیر الاخبار ضمن مصاحبه با یکی از فرماندهان ارشد حزب الله درباره توان نظامی مقاومت، تصاویر پهپادهای حزب الله را بدون اشاره به جزئیات بیشتر منتشر کرد.

پهپادهای حزب‌الله به کابوسی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده اند و بارها توانسته‌اند از مرزهای فلسطین اشغالی عبور کنند و با موفقیت به آشیانه خود در لبنان بازگردند.

آخرین مورد قدرت نمایی حزب الله در زمینه پهپادی، ارسال سه پهپاد به سوی میدان گازی کاریش در آب‌های منطقه‌ای لبنان بود که پس لرزه‌های آن تا کنون نیز ادامه دارد و به باور تحلیلگران این اقدام حزب الله، رژیم صهیونیستی را به امتیاز دادن و کوتاه آمدن از جاه طلبی‌های نفتی و گازی مجبور کرد.





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