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۴ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۳۸

الاخبار منتشر کرد؛

تصاویر پهپادهای حزب الله/ رژیم صهیونیستی در انتظار زمستان آتشین

تصاویر پهپادهای حزب الله/ رژیم صهیونیستی در انتظار زمستان آتشین

روزنامه لبنانی الاخبار ضمن مصاحبه با یکی از فرماندهان ارشد حزب الله درباره قدرت نظامی مقاومت، تصاویر چند نوع از پهپادهای حزب الله را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ابراهیم الامین» سردبیر روزنامه لبنانی «الاخبار» در مطلبی تحت عنوان «اسرائیل، در انتظار زمستان آتشین» به معرفی شش نوع از پهپادهای مقاومت پرداخته و تصاویر آن را منتشر کرده است.

سردبیر الاخبار ضمن مصاحبه با یکی از فرماندهان ارشد حزب الله درباره توان نظامی مقاومت، تصاویر پهپادهای حزب الله را بدون اشاره به جزئیات بیشتر منتشر کرد.

پهپادهای حزب‌الله به کابوسی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده اند و بارها توانسته‌اند از مرزهای فلسطین اشغالی عبور کنند و با موفقیت به آشیانه خود در لبنان بازگردند.

آخرین مورد قدرت نمایی حزب الله در زمینه پهپادی، ارسال سه پهپاد به سوی میدان گازی کاریش در آب‌های منطقه‌ای لبنان بود که پس لرزه‌های آن تا کنون نیز ادامه دارد و به باور تحلیلگران این اقدام حزب الله، رژیم صهیونیستی را به امتیاز دادن و کوتاه آمدن از جاه طلبی‌های نفتی و گازی مجبور کرد.


تصاویر پهپادهای حزب الله/ رژیم صهیونیستی در انتظار زمستان آتشین

مهاجر

تصاویر پهپادهای حزب الله/ رژیم صهیونیستی در انتظار زمستان آتشین

ابابیل

تصاویر پهپادهای حزب الله/ رژیم صهیونیستی در انتظار زمستان آتشین

مرصاد

تصاویر پهپادهای حزب الله/ رژیم صهیونیستی در انتظار زمستان آتشین

ایوب

تصاویر پهپادهای حزب الله/ رژیم صهیونیستی در انتظار زمستان آتشین

سحاب

تصاویر پهپادهای حزب الله/ رژیم صهیونیستی در انتظار زمستان آتشین

النورس (مرغ دریایی)

کد مطلب 5573463

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