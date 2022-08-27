افزایش ۳ برابری تمدید گذرنامه در خوزستان/ زائران عجله نکنند

سرهنگ حکیم عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تمهیدات پلیس برای کاهش شلوغی در اداره گذرنامه، اظهار کرد: مجموعه انتظامی برای تسهیل زیارت اربعین حسینی تمهیداتی را مبنی بر مهر تمدید تاریخ گذرنامه‌های منقضی به مدت ۶ ماه برای یک بار خروج به عتبات عالیات را انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه در روز اول شاهد حضور مشتاقان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) برای تمدید گذرنامه بودیم، افزود: با پیگیری‌های فرمانده انتظامی استان خوزستان تمهیداتی تدارک دیده شده تا از فردا کار تمدید گذرنامه سه برابر خواهد شد و از روزهای آتی تعداد شعب تمدید گذرنامه افزوده خواهند شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان با تاکید بر اینکه زائران برای تمدید گذرنامه از شهرستان‌های محل سکونت اقدام کنند و از مراجعه به پلیس گذرنامه مرکز استان خودداری کنند، بیان کرد: هم استانی‌ها برای تمدید گذرنامه به پلیس اطلاعات شهرستان‌های خود مراجعه کنند و ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تمدید تحویل آنان داده خواهد شد.

وی در ادامه از زائران اباعبدالله الحسین (ع) خواست: برای تمدید گذرنامه عجله نداشته باشند و در صورت شلوغی کار را به روزهای آتی موکول کنند تا متولیان امر در اداره گذرنامه بتوانند خدمات مطلوبی را به آنها ارائه کنند.

سرهنگ عبداللهی در خصوص صدور «برگ تردد موقت» گفت: مراحل صدور برگ گذر موقت ویژه اربعین از روز یکشنبه ۶ شهریور در دفاتر پلیس + ۱۰ انجام خواهد شد که هزینه آن به مراتب کمتر از هزینه صدور گذرنامه است و در ۴۸ ساعت در منزل تحویل داده خواهد شد.