آخرین وضعیت شناسایی جاماندگان سهام عدالت/ مانع واگذاری خودروسازان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قربانزاده امروز در نشست خبری اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته درگیر چالش‌های زیادی بوده است. دلیل این چالش‌ها نیز واگذاری‌هایی بوده که بعضاً موفق و یا ناموفق انجام شده است. بر همین اساس در طول یک سال گذشته مقرر شد همه شرکت‌هایی که طی سال‌های قبل به صورت خرد، مدیریتی و کنترلی واگذار شده‌اند را بررسی کنیم.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: در مرحله نخست «شفافیت» را در دستور کار قرار دادیم؛ در این راستا جزئیات همه واگذاری‌هایی که طی دو دهه گذشته انجام شده در سامانه‌ای به استحضار عموم رسیده است. این واگذاری‌ها در ۹ رسته موضوعی شامل بانک و بیمه، معدن، پتروشیمی، راه و شهرسازی، صنعت، خدمات، کشاورزی، پالایش نفت و نیرو می‌شود.

وی ادامه داد: پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد، بازده نامتعارف بازارهای موازی تولید، مداخلات مستقیم دولت و قیمت‌گذاری دستوری در موفقیت و شکست واگذاری‌ها تأثیر مستقیم دارد؛ بنابراین صرف اهلیت داشتن خریدار لزوماً تضمین موفقیت واگذاری نیست و حمایت هوشمند حین و بعد از واگذاری باید ادامه داشته باشد زیرا سرنوشت واگذاری‌ها مهم‌تر از اعداد و ارقامی است که در قراردادها نوشته می‌شود زیرا اگر روی اعداد و ارقام متمرکز شویم ممکن است شرکت واگذار شده با مشکلات بیشتری از جمله زیان انباشته به دامان دولت بازگردد.

قربانزاده تصریح کرد: از هشت هدف صدر سیاست‌های اصل ۴۴ افزایش کارایی و بهره‌وری بنگاه‌ها و همچنین گسترش مالکیت عموم مردم در اولویت است که سهام عدالت قرار بود این بخش را به نتیجه برساند اما به این اهداف نرسید.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تا زمانی که بخش حقیقی و واقعی اقتصاد رشد نکند همه سازمان‌هایی که کمک می‌کنند این رشد رخ دهد درجا می‌زنند.

قربانزاده در ادامه اظهار کرد: پیگیری برای بازگشت شرکت‌هایی که از گروه‌بندی خارج شده‌اند ادامه دارد که در همین راستا حدود ۳۲۸ شرکت یا از گروه‌بندی خارج شده‌اند یا از ابتدا گروه‌بندی نداشتند. همچنین این پیشنهاد برای اخذ مجوز گروه سه مطرح شده است که در حال بررسی از هیأت دولت است و یک اتفاق مثبت برای شرکت‌هایی که از گروه‌بندی خارج شده‌اند محسوب می‌شود.

آخرین وضعیت شناسایی جاماندگان سهام عدالت

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه گفت: مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی طبق قانون جامانده سهام عدالت محسوب می‌شوند. همچنین در قانون به سایر افراد واجد شرایط هم اشاره شده است که هر فرد مستحق دریافت سهام عدالت می‌شود که این افراد باید توسط وزارت رفاه و وزارت اقتصاد شناسایی شوند.

قربانزاده در مورد پرتفوی جاماندگان سهام عدالت نیز تصریح کرد: حدود شش شرکت هلدینگ برای پرتفوی سهام عدالت جاماندگان سهام عدالت در نظر گرفته شده است که ارزنده‌ترین سهام دولت هستند. این موضوع به هیأت دولت رفته است و برای اختلاف‌نظر در سهم ۲۰ درصدی دولت از معاونت حقوقی سوال شده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی آماده تخصیص سهام عدالت به افرادی است که در فاز نخست به عنوان جامانده شناسایی شده‌اند اما برای فازهای بعدی با کمبود منابع مواجه هستیم مگر آنکه رفع وثایق در سهم‌هایی مانند مس و فولاد صورت بگیرد.

وی همچنین از ارسال نامه‌ای به پتروشیمی مارون و هلدینگ خلیج فارس خبر داد و گفت: از آنجایی که نماینده سهام عدالت در مجامع این دو شرکت نبودند به آنها نامه‌ای زدم مبنی بر این‌که با هزینه شخصی خودشان دوباره باید نسبت به برگزاری مجمع اقدام کند.

بازگشایی نماد پرسپولیس به زودی

وی در ادامه با اشاره به واگذاری باشگاه‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران، گفت: واگذاری استقلال و پرسپولیس آغاز فرآیند شفاف‌سازی بود. زمانی که تیم‌های دیگر فوتبال که شرکت بالاسری بورسی دارند مجموع ارقام قراردادهای بازیکنان و کادر فنی خود را اعلام کنند تازه با استقلال و پرسپولیس برابر می‌شوند. در حال حاضر هر دو باشگاه دارای بازارگردان هستند.

قربانزاده در مورد بازگشایی نماد پرسپولیس گفت: امیدواریم این بازگشایی طی یکی دو روز آینده انجام شود.

آخرین وضعیت واگذاری خودروسازان

وی در مورد آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو، اظهار کرد: در مورد این واگذاری سوء‌تفاهم‌هایی صورت گرفته است. باید توجه کرد که سهام مستقیم دولت در سایپا ۱۷ درصد و در ایران خودرو ۵ درصد است که در مورد واگذاری این سهام وزارت اقتصاد تصمیم می‌گیرد. علاوه بر این خود شرکت‌ها می‌توانند نسبت به واگذاری یا فروش سهام تودلی یا سایت‌های خود اقدام کنند. هر اطلاعی هم که تاکنون منتشر شده توسط خود شرکت‌ها صورت گرفته است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: بزرگترین مانع در واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران خودرو وثیقه بودن این سهام بوده که برای آزادسازی این وثیقه بارها نامه زده شده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر از آنجایی که این دو سهام ارزنده هستند برای شیوه واگذاری آن یک کارگروه مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و شش جلسه هم برگزار شده است. نتیجه این جلسات به یک سند مشترک ختم شد که حدود ۲۰ درصد آن افتراقی و ۸۰ درصد آن مشترک است.

قربانزاده ادامه داد: هر دو وزارتخانه در این موضوع اشتراک نظر دارند که باید قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال به حداقل برسد. پیش‌نیازهای واگذاری هم مطرح و بر این موضوع تاکید شد که هیچ اصلاح ساختاری نباید مسیر واگذاری را مختل کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یک قفل در سایپا وجود دارد و معتقد هستیم ابتدا باید یک شرکت زیرمجموعه سایپا واگذار شود تا این قفل باز شود. در مورد ایران خودرو هم باید با خودسهامداری ترکیب شود. نظر افتراقی در مورد نحوه خودسهامداری است که این موضوع هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود.

همه شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار دارند شفاف می‌شوند

وی همچنین با اشاره به حاشیه‌هایی که برای شرکت فولاد مبارکه اتفاق افتاد، گفت: شرکت فولاد یکی از بزرگترین شرکت‌های بورسی بود که این حاشیه‌ها برای آن رخ داد. با این حال مشخص نیست شرکت‌هایی که نظارتی روی آنها وجود ندارد در چه وضعیتی هستند.

قربانزاده افزود: از ۱۸۹ شرکتی که در لیست واگذاری قرار دارند ۱۰۴ شرکت زیان‌ده هستند و روز به روز هم به زیان آنها اضافه می‌شود و همه این زیان از جیب ملت ایران می‌رود.

وی با تاکید بر این‌که صورت‌های مالی همه شرکت‌ها باید شفاف شود، ادامه داد: تا اواسط مهرماه سال جاری همه شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار دارند شفاف خواهند شد. از ۱۲۸ شرکت مذکور فقط ۲۴ شرکت وضعیت مناسب و شفافی دارند و می‌توان آنها را در گرید A قرار دارد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین در مورد ۲۰ شرکت دولتی که در لیست واگذاری قرار دارند، گفت: ۱۰۰ درصد هواپیمایی کیش، ۱۰۰ درصد لوله گستر اسفراین، ۷۶ درصد مجتمع صنعتی اسفراین، ۸۰ درصد آلومینای ایران، ۱۰۰ درصد معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، ۱۵ درصد مجتمع صنایع آلومینای جنوب، ۲۰ درصد توسعه نیشکر جانبی، ۱۰۰ درصد کشاورزی و دامپروری سفیدرود، ۴۹ درصد طراحی ساختمان نفت، ۱۶ درصد پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، ۴۰ درصد پالایش نفت کرمانشاه، ۱۷.۹ درصد پالایش نفت ستاره خلیج فارس، ۳۰ درصد عمران مسکن شرق، ۴۰ درصد عمران مسکن ثامن، ۱۰ درصد اپال پارسیان سنگان، ۳۵ درصد فولاد سفیددشت و غیره در لیست واگذاری قرار دارند.