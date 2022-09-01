تمام دفاتر عصائب اهل الحق عراق تا اطلاع ثانوی تعطیل شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: برادران و دوستان، شما را به حق امام حسین علیه السلام سوگند می دهم که نسبت به اهانت هایی که به شخص من می شود، عکس العمل منفی از خود نشان ندهید.

وی افزود: محمد صدر بزرگ می گفت من مهم نیستم، بلکه مهم دین خدا و عقیده امیرالمؤمنین علیه السلام است. محاسبه آنها را با خدا و در نظر صاحب الزمان علیه السلام می گذارم.

الخزعلی تاکید کرد: کسانی هستند که اوضاع عراق را رصد می کنند و در کمین نشسته اند و می خواهند اوضاع آن بدتر شود، این فرصت را به آنها ندهید و با سکوت، به عنوان تقرب به خداوند متعال، نقشه آنها را نقش بر آب کنید. همانا خداوند به شما بهترین پاداش را عنایت می فرماید.

دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق افزود: الله الله در عدم اختلال در زیارت اربعین. از برادران عصائب اهل الحق می خواهم که از هم اکنون تا اطلاع ثانوی تمام دفاتر عصائب را ببندند و و هر کس هر دفتری را می خواهد به آتش بکشد و اهمیتی ندهید همانا که خداوند پاداش بزرگی به شما عطا خواهد کرد.

وی تاکید کرد: سخنم را با این آیه به اتمام می رسانم: سوگند که اگر تو به کشتن من دست برآوری من هرگز به کشتن تو دست دراز نخواهم کرد، که من از خدای جهانیان می‌ترسم!

قیس الخزعلی در پایان این متن نوشت: فراموش نکنید «حب الحسین یجمعنا» (عشق حسین ما را گرد هم می آورد).