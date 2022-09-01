دستگاه قضایی یزد در تلاش برای نقش آفرینی در حوزه فرهنگی یزد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، صبح پنجشنبه در جلسه دیدار رئیس قوه قضائیه با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان یزد با اشاره به سیمای استان یزد اظهار داشت: امید داریم با راهبردهای دستگاه قضایی، ترویج فرهنگ صلح و سازش، احیای حقوق عامه، جوان گرایی و دیگر تدابیر ابلاغی بر اساس سند تحول و تعالی گام برداریم و خدمتگزار مردم باشیم.

وی افزود: خواست مردم مجاهدت، تلاش، امیدآفرینی و مقابله با سیاه نمایی است و دراین راستا همت ما چیزی است جز تحقق این اهداف نبوده است.

دهشیری عنوان کرد: استان یزد با وجود همه مشکلات و مسائل که مردم مانند نقاط دیگر کشور با آن مواجهند، هیچگاه شاهد چالش های ساختار شکن و ضد امنیتی نبوده و این در سایه تدبیر و همدلی مسئولان استان و بصیرت مردم محقق شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد بیان کرد: در بحث فرهنگ عمومی و سبک زندگی، توسعه صنعتی گاهی ناخواسته به فرهنگ یک جامعه آسیب رسانده که یزد نیز در معرض این رویه است اما دستگاه قضایی استان در حفظ اصالت های فرهنگی نیز خود را مقید به نقش آفرینی دیده و معتقد است نباید از سرمایه های اصیل و اسلامی غفلت کنیم زیرا در غیر این صورت بازنده این میدان خواهیم بود.

دهشیری ادامه داد: مهاجرت‌ها تن صبور یزد را خراش داده اما به یمن تدین و تعقل و بصیرت این مردم هنوز استان یزد در بسیاری از حوزه ها سر خود را بالا گرفته و با رعایت هنجارهای اخلاقی و قانونی از سوی مردم به ویژه زنان عفیف خود بر بی حجابی و هنجارشکنی غلبه داشته اند.

وی ادامه داد: دادگستری استان یزد نسبت به برنامه ریزی هدفمند اقدام کرده و همکاری ارزنده ای با نهادهای مختلف مردمی داشته و یا به عنوان محور تصمیم سازی یا حامی مدیران تصمیم گیر ظاهر شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش آفرینی به موقع دستگاه قضایی در کنار دستگاه های اجرایی اظهار داشت: پیگیری فوری حادثه قطار مشهد – یزد یا سیل اخیر که می توانست منجر به مسئله امنیتی شود، با تدبیر استاندار و همراهی مسئولان بدون کوچکترین حاشیه ای رفع شد و همه با هم در صدد رفع مشکلات مردم و جبران خسارات آنها برآمدند.