تردد در مرز شلمچه روان است

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بازگشایی مرزهای کشور از جمله مرزهای خوزستان برای تردد زوار اربعین به کشور عراق و بنا به گفته «نادر عمیدزاده» فرماندار شهرستان خرمشهر، همه تمهیدات و امکانات مورد نیاز برای تسهیل در تردد زوار اربعین در مرز شلمچه فراهم شده است.

امسال به دلیل شدت گرما و حجم زیاد زوار مسئولان به زائران اربعین حسینی توصیه کردند که سفر به عتبات عالیات را به تأخیر نیندازند و هرچه زودتر سفر خود را آغاز کنند.

مواکب در مسیرهای تردد زائران اربعین فعال شدند و آماده خدمات رسانی به زوار هستند.

بر اساس اعلام ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) زائران می‌توانند با در دست داشتن گذرنامه معتبر به مرز شلمچه مراجعه کنند.

بر اساس تقویم رسمی کشور ۲۶ شهریور برابر با ۲۰ صفر ۱۴۴۴ هجری شمشی اربعین حسینی است.

مرزهای شلمچه و چذابه ۲ گذرگاه تردد زائران اربعین حسینی در خوزستان هستند.