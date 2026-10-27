رئیس زاده: کیفیت درمان نباید فدای تاسیس دانشکده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیس زاده، روز سه‌شنبه پنجم آبان ۱۴۰۵، در بیستم و هشتمین همایش سالانه و یازدهمین همایش بین‌المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه در مرکز همایش‌های ایران مال، گفت: زبان قاصر است از بیان زحمات شما تلاشگران رشته پاتولوژی که در هر شرایطی، در خدمت سلامت مردم هستید.

وی افزود: برگزاری چنین کنگره‌ های علمی برای استفاده جوانان، یک فرصت است و نباید این سفره های علمی را از دست داد.

رئیس زاده گفت: پاتولوژی یک رشته مهم است که پیش بینی کننده ریسک بیماری ها را عهده‌دار است.

وی ادامه داد: یکی از وظایف مهم سازمان نظام پزشکی، صیانت از حرفه های پزشکی و طبابت است.

رئیس زاده اظهار داشت: هدف ما دفاع از کیفیت درمان و حق مردم است و باید پاسخ داده شود که گسترش بی کیفیت رشته‌های پزشکی، چه مزایایی دارد.

وی افزود: حق مردم در زمینه درمان با کیفیت نباید نادیده گرفته شود. وقتی دانشکده پزشکی در هر نقطه ای از کشور تاسیس می کنیم، چه مشکلی را قرار است حل کنیم که حالا نمی توانیم آنها را حل کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با طرح این پرسش که ما قرار است مدرک صادر کنیم یا درمان با کیفیت ارائه بدهیم، گفت: حق اول مردم در حوزه درمان، دسترسی به خدمت با کیفیت است. من نمی دانم چرا برخی سیاستمداران و مسئولان نمی خواهند متوجه این واقعیت شوند.

رئیس زاده گفت: چرا فکر می کنیم افزایش ظرفیت پزشکی با مردم کمک می کند که من معتقدم صد درصد اشتباه و خطا است.

وی افزود: دانشکده های پزشکی بی کیفیت، آینده نظام سلامت را تهدید می‌کند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در ادامه به شرایط سخت ارائه خدمات سلامت با توجه به افزایش هزینه‌ها و قیمت تجهیزات، اشاره کرد و گفت: با این تعرفه‌ها نمی توان نیمه دوم سال را مدیریت کرد و باید چاره‌ای اندیشیده شود.

وی افزود: مسئولان مربوطه باید مشکلات آزمایشگاه و پاتولوژی را جدی بگیرند.

رئیس زاده با اشاره به آثار تحریم‌ها بر سلامت مردم، گفت: سکوت بین‌المللی در قبال تحریم‌های دارویی ایران، نهایت خباثت است.