به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه شهریاری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متوسط تردد بین‌استانی در محورهای استان طی مهرماه روزانه ۵۶ هزار و ۲۷۵ وسیله نقلیه بوده است.

وی افزود: بررسی داده‌های ترددشمارهای جاده‌ای نشان می‌دهد بیشترین مجموع ترددهای ورودی و خروجی استان در روز سوم مهرماه ثبت شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با اشاره به محورهای پرتردد استان بیان کرد: محورهای چغادک -بوشهر و بالعکس، دالکی ـ برازجان، چغادک-اهرم و سیراف-عسلویه از جمله محورهای پرتردد استان در مهرماه بوده‌اند.

شهریاری با اشاره به زیرساخت‌های هوشمند نظارت بر تردد جاده‌ای استان گفت: در حال حاضر ۲۵ سامانه نظارت تصویری، ۵۶ سامانه ثبت تخلف، ۷۸ سامانه ترددشمار و چهار دستگاه توزین در حال حرکت در محورهای مواصلاتی استان بوشهر فعال است.

وی افزود: این سامانه‌ها با هدف پایش مستمر وضعیت تردد، کنترل و مدیریت ترافیک، ثبت تخلفات و ارتقای ایمنی عبور و مرور در راه‌های استان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر خاطرنشان کرد: اطلاعات حاصل از این سامانه‌ها در مرکز مدیریت راه‌های استان پایش می‌شود و برای مدیریت و برنامه‌ریزی تردد جاده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.