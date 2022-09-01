آغاز مرحله استانی چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر حسینی اظهار کرد: مرحله استانی چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم از امروز با برگزاری مسابقات بانوان در مهدیه امام خامنه ای (مدظله العالی) آغاز و تا ۱۳ شهریور ماه ادامه می‌یابد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با بیان اینکه مسابقات بانوان روزهای ۱۰ و ۱۱ شهریور و مسابقات آقایان روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریور ماه برگزار می‌شود، تصریح کرد: در بخش آقایان ۱۲۱ نفر در رشته‌های حفظ کل، ۲۰، ۱۰ و ۵ جز، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل به صورت حضوری به رقابت می‌پردازند.

وی گفت: ۱۵ داور ملی و بین المللی قضاوت این مسابقات را برعهده دارند.

حسینی با بیان اینکه مسابقات در رشته‌های دعاخوانی، تواشیح و اذان به صورت ضبط اثر اجرا می‌شود، اظهار کرد: ۱۸۰ نفر در این رشته‌ها به مرحله استانی راه یافتند و داوری آن در تهران انجام و نتایج به استان اعلام می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: در بخش بانوان ۶۵ نفر در بخش آوایی به صورت حضوری با رقبای خود رقابت می‌پردازند و مسابقات ۴۰ از متسابقین در رشته دعاخوانی به صورت ضبط اثر صورت می‌پذیرد.

وی افزود: اختتامیه این دوره از مسابقات در روز جمعه ۲۲ مهر همزمان با ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ع) برگزار خواهد شد و از برگزیدگان تجلیل می‌گردد.