توقیف تجهیزات الکترونیکی قاچاق در کرج

سرهنگ بیژن جنتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان داشت: مأموران انتظامی کلانتری ۴۳ کیانمهر کرج، حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی یک دستگاه خودرو پراید را به ظن حمل کالای قاچاق متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از این خودرو ۱۰۰ هزار عدد خازن خارجی را به علت عدم تطابق با مدارک موجود، توقیف کردند.

معاون هماهنگ‌کننده فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش کالاهای کشف شده را ۵ میلیارد ریال برآورد کرده اند، تصریح کرد: در همین ارتباط یک متهم پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضائی معرفی شد.