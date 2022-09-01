به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در آئین بدرقه کاروان اربعین خدام الحسین (ع) شهرداری مشهد که ظهر پنجشنبه در رواق حر عاملی حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تأکید بر اینکه انبیای الهی شاخص‌ترین الگو برای آحاد انسان‌ها هستند، اظهار کرد: بنا به نص صریح قرآن کریم، نقطه عشق و امید انسان باید هرچه بیشتر به سیره انبیای الهی و ذات مقدس ائمه اطهار نزدیک باشد زیرا وجود مطهر اولیای الهی، مصادیق انسان‌های کامل هستند و تقلید از آنان، سرچشمه‌های سعادت را در زندگی انسان ایجاد می‌کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: زندگانی انسان همواره در حال تغییر و تبدیل است و لذا نمی‌توان بر هیچ‌چیز تکیه کرد و از قدرت و ثروت گرفته تا توانایی‌های جسمی و برخورداری‌های مادی، همه‌چیز غیرقابل اتکاست.

وی بیان کرد: بر همین اساس، انسان از ابتدای دوران جوانی خود باید دقت کند که عشق به چه مفهومی و امید به چه هدفی در زندگی او وجود دارد زیرا اگر انتخاب انسان در این باره نادرست باشد، تمام مسیر زندگی او دچار انحراف و انحطاط می‌شود.

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: همه جریان‌های احساسی زندگانی ابناء بشر به دنبال یک اندیشه و فکر شکل می‌گیرد و اگر اراده انسان در هدف قراردادن رضای الهی سرلوحه همه امورات زندگی و خواسته‌ها و امیال او شود، سرنوشت بنده حتماً و قطعاً ختم به حقیقت خواهد شد و انسان به جایگاهی می‌رسد که حتی ملائکه الهی به آن دست نیافته‌اند.