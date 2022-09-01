۸ پروژه شهری قرچک با ۶۹۳ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه و با حضور محسن منصوری، استاندار تهران و حجت الاسلام اسماعیلی امام جمعه، علیرضا فاتحی نژاد فرماندار، حسین نوش آبادی نماینده مجلس، محسن خرمی شریف شهردار، مجید قصرپناه بخشدار و دیگر مسئولین هشت پروژه شهری قرچک با ۶۹۳ میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد.

بر اساس این گزارش پردیس سینمایی قرچک در زمینی به متراژ ۱۰ هزار مترمربع با زیربنای ۱۱۰۰ مترمربع با سه سالن نمایش با اعتباری بالغ‌بر ۳۸۰ میلیارد ریال، نمایشگاه دائمی بود که در زمینی به متراژ ۱۲۰۰ هزار مترمربع با زیربنای ۱۲۰۰ مترمربع با ۴۰ غرفه بااعتباری بالغ‌بر ۱۶۰ میلیارد ریال، افتتاح پارک پرواز به متراژ ۴ هزار مترمربع بااعتباری بالغ‌بر ۱۵ میلیارد ریال در منطقه پویینک و پارک پردیسان به متراژ ۴ هزار مترمربع بااعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال در منطقه فردیس و پایانه اتوبوس‌رانی درون‌شهری در زمینی به متراژ ۳ هزار مترمربع با زیربنای ۱۵۰ مترمربع بااعتباری بالغ‌بر ۳۱ میلیارد ریال از جمله پروژه‌هایی بود که توسط استاندار تهران افتتاح و به بهره‌برداری رسید.