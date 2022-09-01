ضرورت شناسایی ایده های نو در مراکز رشد استانها

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی، در جریان بازدید از
پارک علم و فناوری استان و نمایشگاه دائمی محصولات
فناورانه شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور استان، که
با همراهی دکتر علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان در
محل پارک علم و فناوری انجام شد، گفت: با توجه به شعار
سال مبنی بر تولید: دانشبنیان و اشتغالآفرین، بر همه ما
واجب است زمینههای شناسایی ایدههای نو را در مراکز رشد،
دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری را فراهم کنیم که این
تکلیف همه افراد به ویژه مسئولان دستگاههای دولتی است.
وی با بیان اینکه به استانداران تکلیف شده که در
نشستهای دانشبنیان نسبت به بحث و گفتوگو درباره
ظرفیتها، بازاریابی، نیازها و تقاضاها از جمله پرداخت
تسهیلات مورد نیاز در سطح کشور، اقدام کنند، افزود: با
توجه به بازدید صورت گرفته، واحدهای مستقر در این مکان،
فعالیتهای شایستهای در بخش بهداشتی، پزشکی انجام و
طراحیهای خوبی در زمینههای مختلف انجام داده، که این تولیدات قابل استفاده است.
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