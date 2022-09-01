ضرورت شناسایی ایده های نو در مراکز رشد استانها

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی، در جریان بازدید از

پارک علم و فناوری استان و نمایشگاه دائمی محصولات

فناورانه شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور استان، که

با همراهی دکتر علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان در

محل پارک علم و فناوری انجام شد، گفت: با توجه به شعار

سال مبنی بر تولید: دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، بر همه ما

واجب است زمینه‌های شناسایی ایده‌های نو را در مراکز رشد،

دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری را فراهم کنیم که این

تکلیف همه افراد به ویژه مسئولان دستگاه‌های دولتی است.

وی با بیان اینکه به استانداران تکلیف شده که در

نشست‌های دانش‌بنیان نسبت به بحث و گفت‌وگو درباره

ظرفیت‌ها، بازاریابی، نیازها و تقاضاها از جمله پرداخت

تسهیلات مورد نیاز در سطح کشور، اقدام کنند، افزود: با

توجه به بازدید صورت گرفته، واحدهای مستقر در این مکان،

فعالیت‌های شایسته‌ای در بخش بهداشتی، پزشکی انجام و

طراحی‌های خوبی در زمینه‌های مختلف انجام داده، که این تولیدات قابل استفاده است.