به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی منصوری ظهر دوشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در ضیاءآباد، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، از تلاش مدیران مدارس، معلمان، فرهنگیان، خانواده‌ها و مسئولان منطقه برای برگزاری این مراسم قدردانی کرد.

وی با اشاره به آمادگی خود برای حضور در مدارس و گفت‌وگو با دانش‌آموزان اظهار کرد: آماده‌ام ماهانه در مدارس حضور پیدا کنم و در زمینه جهاد تبیین با دانش‌آموزان گفت‌وگو داشته باشم، چراکه ذهن پاک دانش‌آموزان با شبهات مختلف مواجه است.

امام جمعه ضیاءآباد همچنین بر ضرورت توجه به آموزش خانواده تأکید کرد و افزود: اگر اولیا در طول سال یک یا دو بار برای حضور در جلسات آموزشی دعوت کنند، آماده‌ام در جمع خانواده‌ها حضور پیدا کنم و دقایقی درباره مسائل مورد نیاز آنان صحبت کنم.

منصوری با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان و ورود آنان به دانشگاه گفت: دانش‌آموزانی که چند سال قبل در همین مدارس تحصیل می‌کردند، امروز دانشجو هستند و این موفقیت حاصل پشتکار، تلاش و کوشش آنان است.

وی ادامه داد: هر اندازه برای آموزش و پرورش هزینه کنیم، در واقع برای آینده کشور سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و به همان اندازه که امروز برای تعلیم و تربیت هزینه شود، در آینده نتیجه آن را خواهیم دید.

امام جمعه ضیاءآباد خطاب به دانش‌آموزان گفت: وظیفه اصلی شما در شرایط فعلی خوب درس خواندن است و باید علم‌آموزی را جدی بگیرید.

وی درباره استفاده از فضای مجازی نیز اظهار کرد: ما مخالف فضای مجازی نیستیم؛ همان‌طور که از ابزارهای مختلف می‌توان به شکل درست یا نادرست استفاده کرد، فضای مجازی نیز اگر صحیح مورد استفاده قرار گیرد، ظرفیت ارزشمندی برای جامعه است.

منصوری افزود: امروز در فضای مجازی به مطالب علمی، پزشکی، مذهبی، ریاضی و آموزشی دسترسی داریم و حتی می‌توان از کتاب‌ها و منابع گسترده‌ای که در گذشته باید به صورت فیزیکی تهیه می‌کردیم، به شکل دیجیتال استفاده کرد؛ بنابراین باید از این امکانات به نحو احسن بهره گرفت.

وی با تأکید بر نقش خانواده در تربیت فرزندان گفت: اولیا باید در زمینه تربیت فرزندان خود کوشا باشند و در کنار آموزش، مسئله پرورش و تربیت را نیز جدی بگیرند.

امام جمعه ضیاءآباد در ادامه با اشاره به جنگ اخیر و آنچه آن را ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان دانست، اظهار کرد: اقتدار کشور مرهون خون شهدا، وفاداری ملت ایران، توان نیروهای مسلح و رهنمودهای رهبر انقلاب است.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: در دوران جنگ هشت ساله، کشورهای مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم از رژیم صدام حمایت کردند، اما ملت ایران با اتکا به توان داخلی و رهبری امام خمینی(ره) ایستادگی کرد.

منصوری با اشاره به اهمیت مسئله حجاب و خانواده از نگاه خود گفت: دشمن در حوزه فرهنگی و اجتماعی به دنبال تأثیرگذاری بر نسل جوان است و خانواده یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این تقابل است.

وی خطاب به دانش‌آموزان و به‌ویژه دختران گفت: عفت، حیا، کرامت، شخصیت، متانت و وقار زن ارزش‌هایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و در کنار درس خواندن، مسائل اعتقادی و تربیتی نیز جدی گرفته شود.

امام جمعه ضیاءآباد با تأکید بر ضرورت حفظ ارتباط جوانان با قرآن و نماز اظهار کرد: از شهدا طلب کمک و استمداد کنید، با قرآن مأنوس باشید و نماز را ترک نکنید؛ نماز و معنویت می‌تواند در مسیر زندگی به انسان کمک کند.

منصوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث سال‌های اخیر و روایت‌های مطرح‌شده درباره برخی اتفاقات، بر ضرورت هوشیاری دانش‌آموزان در برابر روایت‌های رسانه‌ای دشمن تأکید کرد و گفت: ذهن‌های پاک دانش‌آموزان نباید در معرض سوءاستفاده قرار گیرد و باید با افزایش آگاهی و شناخت، اخبار و روایت‌های مختلف را بررسی کنند.

وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در کشورهای مختلف جهان گفت: هیچ کشوری بدون مشکل نیست و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مختص یک کشور نیست؛ بنابراین باید برای حل مشکلات تلاش کرد و در عین حال امید و انگیزه را در جامعه حفظ کرد.

امام جمعه ضیاءآباد در پایان خطاب به دانش‌آموزان گفت: آینده کشور در دستان شماست؛ خوب درس بخوانید، به توصیه‌های دلسوزانه خانواده و مسئولان توجه کنید و تلاش کنید در آینده در دانشگاه‌های معتبر و جایگاه‌های مهم علمی، اجتماعی و مدیریتی کشور نقش‌آفرین باشید.

