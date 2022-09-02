یورش شهرک نشینان رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، سلسله اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان همچنان ادامه دارد. دهها نفر از شهرک نشینان صهیونیست در سایه حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی به «مسجدالاقصی» یورش بردند.

بر اساس این گزارش، شهرک نشینان صهیونیست پس از ورود به صحن‌های مسجدالاقصی اقدام به سر دادن شعارهای ضد اسلامی کردند. به دنبال این یورش وحشیانه، درگیری‌هایی نیز میان صهیونیست‌ها و فلسطینیان به وقوع پیوست.

این در حالی است که پیشتر «شیخ عکرمه صبری» خطیب مسجدالاقصی سخنانی را در خصوص طرح‌ها و اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی و مسجدالاقصی، مطرح کرد.

خطیب مسجدالاقصی در این خصوص اظهار داشت: طرح‌های رژیم اشغالگر در مسجد الاقصی هرگز محقق نخواهد شد و ملت فلسطین به هیچ وجه اجازه سیطره این رژیم بر هیچ بخشی از این مسجد را نخواهد داد.