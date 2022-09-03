۱۴۰ روستای آذربایجان غربی از نعمت گاز برخوردار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شیخی در این زمینه ارزش طرح‌های افتتاحی در هفته دولت بیش از یک هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است، افزود: همچنین در این هفته عملیات گازرسانی به ۱۶۵ روستا و ۵۰ واحد صنعتی دیگر با اعتبار ۵۳۲ میلیارد تومانی کلنگ زنی شد.

وی با بیان اینکه ۹۹.۶ درصد جمعیت شهری آذربایجان‌غربی از شبکه گاز سراسری بهره مند هستند، افزود: در بهره مندی جمعیت شهری از گاز سراسری، ۲ درصد از متوسط کشوری بالاتر هستیم.

شیخی با اعلام اینکه طی هفته دولت میزان بهره مندی جمعیت روستایی از نعمت گاز، از ۷۲ به ۷۶ درصد ارتقا یافت، ادامه داد: هم اکنون ۷۶ درصد جمعیت روستایی استان به شبکه گاز سراسری متصل است که با توجه به اختلاف منفی ۶ درصدی با متوسط کشوری، در تلاشیم تا پایان سال جاری این میزان جبران شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۸ هزار کیلومتر لوله گذاری گاز در سراسر استان انجام شده است، اضافه کرد: هم اکنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در آذربایجان‌غربی به شبکه گاز سراسری متصل هستند.

شیخی با اشاره به شرایط جغرافیایی و کوهستانی آذربایجان‌غربی و آب و هوای نسبتاً سرد این منطقه، گفت: دولت سیزدهم در گاز رسانی به مناطق نگاه انتفاعی ندارد و به دنبال خدمات رسانی است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با بیان اینکه طی یک سال گذشته ۱۹۶ روستای آذربایجان‌غربی به گاز سراسری متصل شدند، یادآور شد: طی این مدت مراحل پیمان سپاری ۲۵۶ روستا نیز به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به عزم دولت در گاز رسانی به نقاط صفر مرزی، تاکید کرد: گاز رسانی به نقاط صفر مرزی سبب حضور سرمایه گذار در این مناطق و رشد اقتصادی را منجر شده است.