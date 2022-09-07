همسان سازی میزان تعهد خدمت برای دوره های تخصصی دندانپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی برگزار شد و جدیدترین تعهدات خدمات متعهدین خدمت دوره های تخصصی دندانپزشکی در آن تصویب شد.

در این جلسه، پیشنهاد اصلاح بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۳ مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ وزارت بهداشت در خصوص همسان سازی و برقراری عدالت در انجام خدمات قانونی متعهدین خدمت «ضریب کا» مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد تا مدت خدمت نظام وظیفه فارغ التحصیلان مقاطع تخصصی که خدمت سربازی خود را در حرفه پزشکی گذرانده اند، به عنوان خدمت طرح نیروی انسانی محاسبه شده و تعهدات «ضریب کا» آنان به استثنای تهران، البرز، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز به میزان نیم برابر مدت تحصیل محاسبه می شود.

جدول تعهدات خدمات متعهدین خدمت دوره های تخصصی دندانپزشکی

ردیف دانشگاه علوم پزشکی محل انجام تعهدات مدت خدمات برای افرادیکه دوره طرح و سربازی نگذرانده اند مدت خدمات برای افرادیکه دوره طرح و سربازی گذرانده اند ۱ تهران ۶ سال ۴ سال ۲ اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، البرز ۵ سال و ۳ ماه ۳ سال و ۳ ماه ۳ اراک، بابل، رشت، ساری، سمنان، کاشان، کرمان، گرگان، قزوین، همدان، یزد ۴ سال و ۶ ماه ۲ سال و ۳ ماه ۴ هرمزگان، قم ۴ سال و ۱۸ روز ۲ سال و ۹ روز ۵ اهواز، اردبیل، ارومیه، زنجان، رفسنجان، سنندج ۳ سال و ۹ ماه ۲ سال ۶ شهرکرد ۳ سال و ۴ ماه و ۱۸ روز ۲ سال ۷ ایلام، بوشهر، یاسوج، کرمانشاه، بیرجند، خرم آباد، زاهدان ۳ سال ۲ سال ۸ بجنورد ۲ سال و ۸ ماه و ۱۲ روز ۲ سال

همچنین در این جلسه، بند ۴ متمم آئین نامه خدمات متعهدین خدمت رشته های تخصصی دندانپزشکی ابلاغیه سال ۱۳۹۵ مطرح شد و انجام محاسبه میزان تعهدات عام متعهدین رشته جراحی دهان، فک و صورت مانند سایر رشته های تخصصی دندانپزشکی مورد تایید قرار گرفت.

در چهلمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، بند ۲ متمم آئین نامه خدمات متعهدین خدمت رشته های تخصصی دندانپزشکی ابلاغیه سال ۱۳۹۵ مطرح شد و الحاق دو تبصره ذیل به این بند مورد تایید قرار گرفت:

تبصره ۲: از سال ۱۴۰۲ رشته های تخصصی دارای حداقل ۳۰ نفر فارغ التحصیلان، مشمول این بند شده و در سایر رشته های تخصصی صرفا، حائزین رتبه اول می توانند از امتیازات این بند بهره مند شوند که پایش آماری نفرات توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی انجام خواهد گرفت.

تبصره ۳: صرفا اعلام نیازهای افرادی تحت بررسی قرار می گیرد که اعلام نیاز به رشته فرد حائز رتبه در موعد مقرر و از طریق سامانه توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی ارسال شده باشد.