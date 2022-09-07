همسان سازی میزان تعهد خدمت برای دوره های تخصصی دندانپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی برگزار شد و جدیدترین تعهدات خدمات متعهدین خدمت دوره های تخصصی دندانپزشکی در آن تصویب شد.
در این جلسه، پیشنهاد اصلاح بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۳ مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ وزارت بهداشت در خصوص همسان سازی و برقراری عدالت در انجام خدمات قانونی متعهدین خدمت «ضریب کا» مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد تا مدت خدمت نظام وظیفه فارغ التحصیلان مقاطع تخصصی که خدمت سربازی خود را در حرفه پزشکی گذرانده اند، به عنوان خدمت طرح نیروی انسانی محاسبه شده و تعهدات «ضریب کا» آنان به استثنای تهران، البرز، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز به میزان نیم برابر مدت تحصیل محاسبه می شود.
جدول تعهدات خدمات متعهدین خدمت دوره های تخصصی دندانپزشکی
|ردیف
|دانشگاه علوم پزشکی محل انجام تعهدات
|مدت خدمات برای افرادیکه دوره طرح و سربازی نگذرانده اند
|مدت خدمات برای افرادیکه دوره طرح و سربازی گذرانده اند
|۱
|تهران
|۶ سال
|۴ سال
|۲
|اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، البرز
|۵ سال و ۳ ماه
|۳ سال و ۳ ماه
|۳
|اراک، بابل، رشت، ساری، سمنان، کاشان، کرمان، گرگان، قزوین، همدان، یزد
|۴ سال و ۶ ماه
|۲ سال و ۳ ماه
|۴
|هرمزگان، قم
|۴ سال و ۱۸ روز
|۲ سال و ۹ روز
|۵
|اهواز، اردبیل، ارومیه، زنجان، رفسنجان، سنندج
|۳ سال و ۹ ماه
|۲ سال
|۶
|شهرکرد
|۳ سال و ۴ ماه و ۱۸ روز
|۲ سال
|۷
|ایلام، بوشهر، یاسوج، کرمانشاه، بیرجند، خرم آباد، زاهدان
|۳ سال
|۲ سال
|۸
|بجنورد
|۲ سال و ۸ ماه و ۱۲ روز
|۲ سال
همچنین در این جلسه، بند ۴ متمم آئین نامه خدمات متعهدین خدمت رشته های تخصصی دندانپزشکی ابلاغیه سال ۱۳۹۵ مطرح شد و انجام محاسبه میزان تعهدات عام متعهدین رشته جراحی دهان، فک و صورت مانند سایر رشته های تخصصی دندانپزشکی مورد تایید قرار گرفت.
در چهلمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، بند ۲ متمم آئین نامه خدمات متعهدین خدمت رشته های تخصصی دندانپزشکی ابلاغیه سال ۱۳۹۵ مطرح شد و الحاق دو تبصره ذیل به این بند مورد تایید قرار گرفت:
تبصره ۲: از سال ۱۴۰۲ رشته های تخصصی دارای حداقل ۳۰ نفر فارغ التحصیلان، مشمول این بند شده و در سایر رشته های تخصصی صرفا، حائزین رتبه اول می توانند از امتیازات این بند بهره مند شوند که پایش آماری نفرات توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی انجام خواهد گرفت.
تبصره ۳: صرفا اعلام نیازهای افرادی تحت بررسی قرار می گیرد که اعلام نیاز به رشته فرد حائز رتبه در موعد مقرر و از طریق سامانه توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی ارسال شده باشد.
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