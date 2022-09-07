سیاست بغداد مبتنی بر پایان دادن به اختلافات با گفتگو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق در دیدار با مشاور ارشد دفاعی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت دفاع انگلیس تاکید کرد که سیاست بغداد برای پایان دادن به اختلافات و مشکلات بین المللی گفتگو است.

مشاور امنیت ملی عراق در این دیدار بارزترین چالش پیش روی عراق و کشورهای منطقه را خطر تروریسم و مواد مخدر دانست و گفت: سیاست کشورش مبتنی بر پایان اختلافات از طریق گفتگو و تعامل با دیگران است و این اصلی است که ما برای تامین امنیت عراق به آن پایبندیم.

ژنرال انگلیسی هم ادعا کرد کشورش با عراق منافع مشترکی داشته و همچنان به حمایت از بغداد برای حل بحران‌های این کشور به دلیل اهمیتی که عراق در منطقه و جهان دارد، ادامه خواهد داد.