ادعای آمریکا در ارزیابی از پاسخ ایران به پیش نویس توافق هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان پی آر، «ودانت پاتل»، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در جدیدترین ارزیابی این وزارتخانه از پاسخ ایران به پیش‌نویس توافق هسته‌ای وین، ادعا کرده است که پاسخ ایران ناامید کننده است.

در شرایطی که ایران هرگونه پای بندی به توافق هسته‌ای وین را مستلزم گام‌های همزمان از سوی طرف‌های آمریکایی و غربی عنوان کرده، اما ودانت پاتل در نشست خبری روزانه وزرات امور خارجه ادعا کرد: پاسخ ایران ما را در موقعیتی قرار نداد که توافق را انجام دهیم. ما مرتباً گفته‌ایم که شکاف‌ها باقی مانده‌اند و از واکنش ایران واضح است که این شکاف‌ها همچنان باقی است.

ادعای این مقام وزارت خارجه آمریکا درباره توافق هسته‌ای ایران در حالی مطرح شده که دو روزگذشته نیز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شانس احیای توافق هسته‌ای ایران را کمرنگ ارزیابی کرده بود. «جوزپ بورل» روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در بروکسل، با نادیده انگاشتن نقض توافق از سوی آمریکا و موضع همسو و منفعل اروپا در قبال این بدعهدی مدعی شد: امروز کمتر از ۲۸ ساعت قبل، نسبت به همگرایی روند مذاکرات اطمینان دارم.

دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در ادامه ادعاهای خود آورد که در صورتیکه این روند همسو نشود، کل فرآیند (احیای توافق هسته‌ای) در معرض خطر است. (در این صورت) اگر هدف به نتیجه رسیدن سریع توافق باشد، این اتفاق نخواهد افتاد.

اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همسو با ادعاهای هفته گذشته وزارت خارجه آمریکا در خصوص غیر سازنده بودن پاسخ جمهوری اسلامی به پیش نویس مربوط به احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ است.

با وجود آن که آمریکا به عنوان ناقض تعهدات توافق هسته‌ای وین شناخته می‌شود و خروج این کشور بزرگترین عهدشکنی در برابر توافق با ایران بوده است، اما واشنگتن همچنان بجای جبران خسارات گذشته خود که به این توافق وارد کرده، بدنبال ورود دوباره به توافق با ایران بدون جبران خسارت‌های قبلی است. موضوعی که مقامات ایرانی به شدت آن را رد کرده و پای بندی به توافق هسته‌ای را منوط به پای بندی همه طرف‌های غربی اعلام کرده اند.