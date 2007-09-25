سالمندان یک روز را در کنار خانواده خود سپری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نحوی نژاد مدیر کل توانبخشی سالمندان سازمان بهزیستی گفت: با هدف تجدید روحیه سالمندانی که در مراکز تحت پوشش بهزیستی هستند، 9 مهر ماه سال جاری به مدت یک روز ، این سالمندان ترخیص و یک روز را در کنار خانواده هایشان سپری خواهند کرد.

وی افزود: علاوه بر این سازمان بهزیستی، سالمندانی را که امکان حضورشان در خانواده نیست با هماهنگی های انجام شده به مهدهای کودک خواهند برد تا در کنار کودکان روزی شاد و دلپذیر داشته باشند و با قصه گویی برای کودکان آنها را با نسل گذشته و تاثیر حضور مادر بزرگها و پدربزرگها در خانواده بیشتر آشنا کنند.

مدیر کل توانبخشی سالمندان سازمان بهزیستی، با اشاره به ضرورت وجود مراکز سالمندان در حدی که بتواند از سالمندان بی سرپرست نگهداری کنند، گفت: سیاست سازمان در توسعه خدمات تخصصی سالمندان توجه به حضور سالمند درکنار خانواده است ، به گونه ای که علاوه بر دریافت خدمات توانبخشی مورد نیاز در مراکز روزانه ، بتوانند از محیط گرم خانواده نیز بهره ببرد.