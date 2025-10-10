معاون فرماندار عسلویه: شهر دوستدار سالمند و کودک نیاز امروز جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی جمعه شب در مراسم به مناسبت گرامیداشت هفته سالمند، هفته کودک و روز ملی روستا، آیینی با حضور جمعی از مسئولان شهرستان، دهیاران، شوراهای اسلامی، خانواده‌ها و گروهی از سالمندان و کودکان در روستای بساتین ، ضمن تبریک این مناسبت‌ها، از دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و اداره بهزیستی شهرستان به‌دلیل برنامه‌ریزی و اجرای شایسته این رویداد فرهنگی و اجتماعی قدردانی کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان عسلویه در سخنان خود با اشاره به جایگاه ارزشمند دو قشر کودک و سالمند در جامعه اظهار کرد: کودکان آینده‌سازان ایران اسلامی هستند و باید از سالمندان، به‌عنوان گنجینه‌ای از تجربه، صبر و دانایی، درس بیاموزند، جامعه‌ای موفق است که میان نسل‌ها ارتباطی مؤثر و سازنده برقرار کند.

وی افزود: ما مدیون بزرگ‌ترها و پیشکسوتان خود هستیم، چرا که امروزِ ما نتیجه تلاش‌ها و ایثار آنان در گذشته است.

معاون سیاسی فرماندار عسلویه با گرامیداشت روز ملی روستا گفت: روستا مهد اصالت، فرهنگ و تمدن ایرانی است. شهرستان عسلویه با وجود صنعتی بودن، اصالت، زبان، گویش و فرهنگ بومی خود را حفظ کرده که این موضوع شایسته تقدیر است.

حسینی همچنین به ضرورت برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه اجتماعی اشاره کرد و افزود: در مقاطع کوتاه‌مدت از شهرداران و دهیاران خواسته‌ایم با همکاری بهزیستی و سایر دستگاه‌ها مرتبط برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی متنوعی برگزار کنند، و در بلند مدت نیز هدف ما حرکت به‌ سوی شهری دوستدار سالمند و کودک است.

وی در پایان تأکید کرد: زیرساخت‌های شهری و روستایی باید به‌گونه‌ای فراهم شود که سالمندان و کودکان، در کنار سایر اقشار جامعه، زندگی‌ای ایمن، شاد و بدون دغدغه داشته باشند.

این مراسم با تقدیر از سالمندان و اجرای برنامه‌های شاد برای کودکان به پایان رسید.