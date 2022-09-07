۱۵ هزار نفر عضو صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی اصفهان شدند

مصطفی گندمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی سال ۱۳۹۱ برای نخستین بار در کشور در استان اصفهان تشکیل شد، اظهار داشت: هدف این صندوق تجمیع سرمایه‌های خُرد و حمایت از بهره برداران منابع طبیعی است.

وی با اشاره به اینکه صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان هم اکنون ۱۵ هزار نفر عضو دارد، افزود: اعضای این صندوق را که بهره برداران منابع طبیعی به شمار می‌روند، عشایر و دامداران روستایی، بهره بردار مرتع، جنگل و گیاهان دارویی تشکیل می‌دهند.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان با بیان اینکه این صندوق از تعاونی‌های زیر مجموعه خود در زمینه مالی پشتیبانی می‌کند، خاطرنشان کرد: اکنون ۴۶ تعاونی در استان اصفهان زیر مجموعه این صندوق است که از این تعداد ۳۰ تعاونی منابع طبیعی بوده و ۱۶ تعاونی تخصصی کشاورزی است.

گندمی با اشاره به اینکه ۵۱ درصد سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه منابع طبیعی و کشاورزی آورده مردم و ۴۹ درصد سهم دولت است، افزود: صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی به بهره برداران عضو تسهیلاتی با نرخ سود چهار، ۱۵ و ۱۸ درصد پرداخت می‌کند.

وی ابراز داشت: سرمایه صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان از زمان تأسیس طی هفت مرحله افزایش یافته و اکنون به ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و از سال ۱۳۹۱ تاکنون ۷۱ میلیارد تومان نیز به بهره برداران تسهیلات پرداخته است.

به گزارش مهر، شماری از مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان روز سه‌شنبه پانزدهم شهریور ماه به منظور آشنایی، تبادل اطلاعات و نظرات و نیز الگوبرداری از نحوه تشکیل و فعالیت صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان با مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری این استان دیدار و گفتگو کردند.

صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان آبان ۱۳۹۱ به منظور حمایت از دامداران و مرتع‌داران با سرمایه اولیه ۳۰ میلیارد ریال فعالیت خود را در استان اصفهان آغاز کرد.