به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سوپراپلیکیشن روبیکا به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی(ع) و مشارکت خیل عظیمی از ایرانیان و دلدادگان به آل الله در رویداد عظیم پیاده روی از نجف تا کربلا، خدمات ویژه خود برای این دست از مشترکان را اعلام کرد.

با توجه به اینکه یکی از چالش های همیشگی زائران در پیاده روی اربعین، دسترسی به اینترنت و برقراری ارتباط بوده و این موضوع اهمیت بسیاری برای زائران دارد، سوپراپلیکیشن روبیکا در راستای مسوولیت اجتماعی خود و با همکاری همراه اول و ایرانسل، در نظر دارد پاسخگوی بخشی از نیازهای ارتباطی زائران در این ایام باشد.

دارندگان سیمکارت های همراه اول و ایرانسل که متقاضی استفاده از سرویس های رایگان «ارسال پیام متنی و صوتی، برقراری تماس و اشتراک گذاری موقعیت مکانی» هستند، می توانند با نصب یا بروزرسانی اپلیکیشن روبیکا در تلفن همراه خود، به این قابلیت های ویژه ایام اربعین دسترسی داشته باشند.

استفاده از این سرویس های ویژه تا تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ فراهم است و همچنین خدمات تماس صوتی روبیکا در این ایام کاملاً متمایز و کاربردی در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.

به این صورت که افراد می توانند بدون نیاز به تهیه بسته رومینگ و پرداخت هزینه اضافه با انتخاب گزینه تماس صوتی اپلیکیشن روبیکا در کشور عراق با تلفن ثابت یا همراه عزیزان خود در ایران تماس برقرار کنند.

گفتنی است، روبیکا نخستین سوپر اپلیکیشن ایرانی است و در فروردین سال ۱۳۹۷، با هدف خلق تجربه ای شیرین و آسان از زندگی دیجیتال به جامعه ایرانی معرفی شد.

این سوپر اپلیکیشن در حال حاضر سرویس هایی مانند پیام رسان، روبینو و سرویس فیلم و سریال یا درخواست ویدیوی آنلاین (VOD) را ارائه می دهد که همراه اول و ایرانسل به صورت برابر، سهامداران اصلی آن هستند.

همراه اول پیش از این و در راستای مسوولیت اجتماعی خود نسبت به زوار حسینی(ع)، مطابق با سنوات گذشته تعرفه های ویژه اربعین خود را رونمایی کرد که از طریق این لینک قابل مشاهده است و همچنین ۲ بسته ویژه با حجم های «نامحدود» و «۱۵۰مگابایت» به قیمت های ۳۵۰ و ۱۰۰ هزار تومان نیز ارائه کرد.

لازم به ذکر است برای بهره مندی از امکانات رومینگ بین الملل حتما نیاز است تا زائران حسینی پیش از خروج از کشور با شماره گیری کددستوری «ستاره ۱۰ ستاره ۲۹۱۰ مربع» یا از طریق مراجعه به اپلیکیشن «همراه من» از فعال بودن سرویس رومینگ خود اطمینان حاصل کنند.

زائران همراه اولی برای استفاده از این سرویس های ویژه می توانند، سوپراپلیکیشن روبیکا را از طریق این لینک روی گوشی خود نصب کنند.