به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در جلسه امروز در مورد رفع موانع تولید مصوباتی داشتیم و به موجب آن بانک مرکزی موظف شد سامانه یکپارچه‌ای برای تسهیلات ارزی و ریالی راه اندازی کند تا کل فرایند و میزان سود در آن ذکر شود.

وی اضافه کرد: این یکی از چالش‌های ما بود به دلیل اینکه تولیدکنندگان معترض بودند که نمی‌دانند سودها چطور محاسبه می‌شود. ما در حوزه تسهیلات، یکپارچگی نداریم که خوشبختانه مصوب شد بانک مرکزی این اقدام را انجام دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این بسته مصوبه دیگری هم داشت که مربوط به واحدهایی است که سابق بر این چک برگشتی داشته و حسابشان مسدود می‌شد و در نهایت منتهی به ساقط شدن تولید می‌شد. آئین نامه‌ای قبلاً در دولت بود که شرکت‌هایی که بالای صد نفر باشند، شورای تأمین استان می‌تواند برگشت چک را متوقف کند و امروز تصویب شد این سقف به بالای پنجاه نفر برسد و در مورد دانش بنیان‌ها و بنگاه‌هایی که ستاد تسهیل آنها را تأیید می‌کند، مصوب شد بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.